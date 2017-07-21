Германия готова к "дальнейшим действиям" в отношении Турции

Немецкие власти демонстрируют единство в жесткой линии по отношении к Турции. Глава ведомства канцлера размышляет о "дальнейших действиях", а министр финансов сравнивает Турцию с ГДР.

Германия размышляет о "дальнейших действиях" в отношении Турции, заявил в пятницу, 21 июля, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер (Peter Altmaier). "Мы постоянно будем проверять необходимость дальнейших действий. И открыто о них объявим", — заявил он, назвав "совершенно необходимыми" шаги, предпринимаемые Германией в связи с изменением внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции. О них накануне объявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel).

А министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявил, что ситуация в Турции напоминает ему ГДР. "Турция задерживает людей произвольным образом без учета минимальных дипломатических стандартов. Мне это напоминает ГДР - если ты ехал туда, то понимал, что никто тебе не поможет", — отметил Шойбле. "Тот, кто едет в Турцию, должен понимать, что свой отпуск он проводит не в правовом государстве", — заявил и министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

Удар по кошельку и туризму



Накануне Зигмар Габриэль заявил, что условия, на которых Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, в качестве государственных гарантий под кредиты, будут пересмотрены. Кроме того, следует пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС, сказал Габриэль. Помимо этого МИД Германии ужесточает свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию.

Габриэль напомнил о недавнем аресте в Стамбуле немца Петера Штойдтнера (Peter Steudtner) и еще пяти правозащитников, которых турецкие власти обвиняют в поддержке террористической организации. Несколько месяцев назад по сходному обвинению в Турции был арестован корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel), который до сих пор находится в предварительном заключении.