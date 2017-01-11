Германия сообщила, что в 2016 году в страну прибыло всего 280 тысяч мигрантов, что почти на 600 тысяч меньше, чем в предыдущем, 2015 году, пишет Русская служба Би-би-си.

Министерство внутренних дел ФРГ заявило, что это снижение числа мигрантов стало результатом закрытия в 2016 году пути миграции через балканские страны и заключения соглашения о беженцах между ЕС и Турцией.

В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов — 890 тысяч человек. В основном они прибыли через балканские страны и из Греции.

Германия стала конечным этапом их миграции после того, как канцлер Ангела Меркель объявила политику открытых дверей в отношении беженцев.

Ее решение приостановить действие правил ЕС о регистрации беженцев, ищущих убежища, в первой стране ЕС, куда они попадают, было рассчитано на сирийских беженцев, но им воспользовалось большое количество мигрантов из других стран.

обращения об убежище за 2016 год — 280 тысяч

новые мигранты, просящие убежища — на 610 тысяч меньше, чем в 2015 году

745 545 подали прошения о предоставлении убежища

268 866 из них сирийцы

55 000 вернулись на родину

25 000 были депортированы

Источник: федеральное министерство внутренних дел, ФРГ

Проблема миграции стала острой политической темой в преддверии федеральных выборов осенью этого года.

В прошлом году на земельных выборах партия Меркель ХДС избиратели продемонстрировали свое недовольство ее политикой. С тех пор Меркель признала, что при разрешении миграционного кризиса были допущены ошибки.

"Эти данные свидетельствуют, что меры, принятые федеральным правительством и ЕС, оказывают воздействие, — заявил министр внутренних дел Томас де Мезьер. — Мы сумели взять под контроль процесс миграции".

Он имел в виду соглашение ЕС с Турцией по ограничению потока мигрантов, направляющихся в Грецию, а также решение балканских стран перекрыть маршруты миграции в Западную Европу.

Общее число заявлений о предоставлении убежища в 2016 году составило почти 745 545, что почти на 270 тысяч больше, чем в 2015 году. Однако большая часть этих заявлений была подана людьми, которые прибыли в Германию в предыдущем году.

Сирийцы подали 36% заявлений о предоставлении убежища, за ними идут мигранты из Афганистана, Албании, Ирана и Эритреи.

Можно себе представить, как правительство Германии испускает коллективный вздох облегчения.

Речь действительно идет о значительном сокращении числа лиц, которые просят об убежище в Германии. Оно приближается к предельному числу в 200 тысяч человек в год, которого требовали некоторые из противников Ангелы Меркель.

Однако министры федерального правительства согласны с тем, что Германия далека от окончательного решения этой проблемы. Сотни тысяч заявлений о предоставлении убежища требуют решения.

Правительство Ангелы Меркель должно убедить избирателей, что оно способно интегрировать тех, кому было разрешено остаться в стране. Министры сознают, что сокращение числа мигрантов связано не с внутренней миграционной политикой, а с внешнеполитическими договоренностями.

Тем не менее Германия постепенно ужесточает свою миграционную политику. Власти страны стали отказываться принимать заявления от выходцев из Албании, объявив ее безопасной страной, а также высылать прибывающих из Афганистана. В конце прошлого года число возвращающихся в Ирак также возросло.

Из рекордного числа в 695 733 удовлетворенных заявлений о предоставлении убежища в прошлом году 265 136 (36,8%) были приняты в соответствии с Женевской конвенцией, и еще 153 700 были приняты в соответствии с внутренними законами, что означает временный статус на начальном этапе.