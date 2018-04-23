Герцогиня Кейт доставлена в роддом Лондона

Ожидающая третьего ребенка герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон доставлена в лондонский роддом, где в ближайшее время должен появиться на свет наследник британской короны.

”Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток”, — говорится в опубликованном официальном заявлении Кенсингтонского дворца, передает ТАСС.

У клиники, той же самой, где в июле 2013 года у пары появился на свет первенец Джордж, а спустя два года, в мае 2015 года — его сестра Шарлотта, уже собрались многочисленные поклонники королевской семьи, которые с нетерпением ждут рождения принца или принцессы.