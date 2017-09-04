Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка

Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили, что ждут третьего ребенка. Королева Елизавета II, как сообщается, была проинформирована.
Как и в случае двух предыдущих беременностей, герцогиня испытывает утреннее недомогание вследствие раннего токсикоза.
Из-за этого Кейт вынуждена была отменить заранее запланированные мероприятия в Лондоне.
Сейчас она находится в Кенсингтонском дворце.
При остром токсикозе беременности может возникнуть необходимость дополнительной врачебной помощи.
Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне.
У герцога и герцогини — двое детей.
Их первенцу — Джорджу четыре года, а дочери Шарлотте — два года.