04.09.2017, 12:55

Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка


bbcrussian.com
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Kate ja William lahkuvad lastega Kandast
Kate ja William lahkuvad lastega KandastFoto: Jonathan Hayward, AP

Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили, что ждут третьего ребенка. Королева Елизавета II, как сообщается, была проинформирована.

Как и в случае двух предыдущих беременностей, герцогиня испытывает утреннее недомогание вследствие раннего токсикоза.

Из-за этого Кейт вынуждена была отменить заранее запланированные мероприятия в Лондоне.

Сейчас она находится в Кенсингтонском дворце.

При остром токсикозе беременности может возникнуть необходимость дополнительной врачебной помощи.

Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне.

У герцога и герцогини — двое детей.

Их первенцу — Джорджу четыре года, а дочери Шарлотте — два года.

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