Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка

Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили, что ждут третьего ребенка. Королева Елизавета II, как сообщается, была проинформирована.

Как и в случае двух предыдущих беременностей, герцогиня испытывает утреннее недомогание вследствие раннего токсикоза.

Из-за этого Кейт вынуждена была отменить заранее запланированные мероприятия в Лондоне.

Сейчас она находится в Кенсингтонском дворце.

При остром токсикозе беременности может возникнуть необходимость дополнительной врачебной помощи.

Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне.

У герцога и герцогини — двое детей.

Их первенцу — Джорджу четыре года, а дочери Шарлотте — два года.