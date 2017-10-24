Генсек Совета Европы потрясен нападением на российскую журналистку

Глава немецкого отделения "Репортеров без границ" заявил DW, что атака на Фельгенгауэр косвенно связана с "враждебным климатом", в котором вынуждены работать независимые СМИ в России.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд потрясен "жестоким нападением" на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, получившую ножевое ранение в офисе радиостанции. Об этом руководитель международной организации сообщил в понедельник, 23 октября.

Ягланд призвал российские правоохранительные органы "тщательно и быстро расследовать нападение".

"Европейская конвенция по правам человека, которую полностью поддерживает Россия, защищает свободу выражения и всех тех, кто воплощает ее в жизнь. СМИ и журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей деятельностью, не становясь жертвами запугивания и насилия", - подчеркнул Турбьерн Ягланд.

"Враждебный для СМИ климат"

Глава немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr) косвенно увязал произошедшее с "враждебным климатом", в котором вынуждены работать такие "независимые СМИ, как "Эхо Москвы". "Даже если это нападение, очевидно, напрямую не связано с журналистской работой Татьяны Фельгенгауэр", подобная атмосфера все равно обращает на себя внимание, заявил он DW.

"Совсем недавно российские государственные СМИ дискредитировали радиостанцию, называя ее длинной рукой американских властей или других иностранных" агентов, отметил он. "То, что такие кампании могут спровоцировать отдельных введенных в заблуждение лиц на совершение насильственных действий против СМИ, совершенно очевидно принимаются в расчет теми, кто отвечает" за подобные информационные поводы, уверен он.

В понедельник, 23 октября, Татьяна Фельгенгауэр получила ранение ножом в шею в помещении редакции "Эха Москвы". Нападавший зашел в здание на Новом Арбате, распылил в лицо охраннику газ раздражающего действия, поднялся на 14-й этаж, напал на ведущую "Эха Москвы" и нанес ей ножевое ранение в шею. Пострадали также два охранника. У одного из них травмирована роговица глаза. Как сообщили в главном управлении МВД России, "предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства". Его мотивы уточняются.