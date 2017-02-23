Генсек ООН предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выдвинул предложение создать новое управление по борьбе с терроризмом. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в среду, 22 февраля, на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи.

По словам генсека, необходимо вывести целевую группу по осуществлению контртеррористических мероприятий и центр ООН по борьбе с терроризмом из департамента по политическим вопросам, создав новое управление.

Он добавил, что единственная цель этого шага заключается в повышении эффективности без изменения существующих мандатов в области контртеррористической деятельности.

Генсек предложил, чтобы во главе управления встал его заместитель. ”Докладывать оно будет Генеральной Ассамблее через меня”, — добавил он.

Деятельность управления не будет ущемлять национальный суверенитет любого государства — члена организации, отметил Гутерриш. ”Наша цель — укрепить партнерство со странами, входящими в ООН, по борьбе с транснациональной проблемой терроризма, которую необходимо решать как можно скорее”, — подчеркнул он.