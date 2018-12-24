Генсек ОБСЕ призвал Россию и Украину отказаться от принципа "око за око"

Он также заявил о возможном обострении конфликта между Москвой и Киевом, в случае если Россия будет предоставлять военную помощь защитникам Донбасса. "У меня есть опасения, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги огня, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно состоится эскалация", — обозначил свою позицию Гремингер. Со слов главы ОБСЕ, наиболее подвержены опасности обострения Крымский полуостров и линия разграничения на юго-востоке Украины. Еще одним поводом для обострения военной ситуации могут стать так называемые "нелегальные выборы", проведенные на территории Донбасса.

В свою очередь, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что инцидент в Керченском проливе свидетельствует о возможности новой атаки России на Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Волкера ТСН.

"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить эту агрессию и сдержать ее. Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море", — сказал он. Спецпредставитель США подчеркнул, что необходимо быть очень внимательными, следить за ситуацией и в идеале избежать дальнейшей эскалации и агрессии. Ранее он усмотрел за действиями России в Керченском проливе попытку оказать давление на политику Киева. "Я думаю, что они пытаются повлиять на политику в Киеве, выставить правительство в плохом свете. Понятно, что украинское правительство не может это контролировать, движущей силой здесь является Россия. И нельзя рассматривать этот инцидент вне широкого контекста", — заявил Волкер.

По его мнению, Россия пытается повлиять на украинские выборы, однако "украинцы изменились, в них сильнее ощущение национального духа и идентичности". Россия же годами "закладывала кирпичи, которые привели к этому инциденту", включая построение моста, усиление военно-морских патрулей и одностороннюю претензию на контроль над доступом к Азовскому морю.

Он также отметил, что конгресс США подготовил закон о введении новых санкции против России из-за химической атаки в Солсбери. "И чем больше россияне <…> атакуют украинские военные корабли и захватывают украинских моряков, тем больше вероятность, что администрация выберет более жесткие меры", — заявил Волкер.

"Керченский" инцидент

По версии РФ, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. В результате пограничники применили оружие и задержали суда. Ранения получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Все 24 украинских моряка арестованы до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

На Украине считают, что пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили "агрессивные действия" против кораблей ВМС Украины, выполнявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Арестованных моряков в Киеве считают военнопленными.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны, а также на территории внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Порошенко объяснил, что это помешает РФ формировать отряды "частных армий" на Украине. Исключение сделано для обладателей дипломатического статуса, обслуживающего персонала транспортных средств, владельцев документов о постоянном или временном проживании на Украине, а также для тех, кто приезжает из-за болезни или смерти близких.