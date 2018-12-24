Генсек ОБСЕ призвал Россию и Украину отказаться от принципа "око за око"

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер опасается обострения отношений между Москвой и Киевом в условиях отсутствия политической воли для урегулирования конфликта на Украине. Об этом швейцарский дипломат заявил в интервью немецкой газете Neue Zürcher Zeitung.
"Россия и Украина должны наконец отказаться от логики "Око за око, зуб за зуб", — заявил генсек ОБСЕ, призвав Москву освободить задержанных украинских моряков и передать Киеву корабли, конфискованные во время инцидента в Керченском проливе. По его мнению, "нормандская четверка" (Россия, Германия, Франция и Украина) также пока не может придать необходимых политических импульсов усилиям по урегулированию конфликта.
Гремингер высказал беспокойство по поводу ситуации с безопасностью в Европе в целом. Он указал на дефицит доверия в отношениях между Россией, с одной стороны, и США и другими странами Запада, с другой. "Мы должны во что бы то ни стало снова взять под контроль военные риски и сократить их", — считает генсек ОБСЕ.
Он также заявил о возможном обострении конфликта между Москвой и Киевом, в случае если Россия будет предоставлять военную помощь защитникам Донбасса. "У меня есть опасения, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги огня, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно состоится эскалация", — обозначил свою позицию Гремингер. Со слов главы ОБСЕ, наиболее подвержены опасности обострения Крымский полуостров и линия разграничения на юго-востоке Украины. Еще одним поводом для обострения военной ситуации могут стать так называемые "нелегальные выборы", проведенные на территории Донбасса.
В свою очередь, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что инцидент в Керченском проливе свидетельствует о возможности новой атаки России на Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Волкера ТСН.
"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить эту агрессию и сдержать ее. Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море", — сказал он. Спецпредставитель США подчеркнул, что необходимо быть очень внимательными, следить за ситуацией и в идеале избежать дальнейшей эскалации и агрессии. Ранее он усмотрел за действиями России в Керченском проливе попытку оказать давление на политику Киева. "Я думаю, что они пытаются повлиять на политику в Киеве, выставить правительство в плохом свете. Понятно, что украинское правительство не может это контролировать, движущей силой здесь является Россия. И нельзя рассматривать этот инцидент вне широкого контекста", — заявил Волкер.
По его мнению, Россия пытается повлиять на украинские выборы, однако "украинцы изменились, в них сильнее ощущение национального духа и идентичности". Россия же годами "закладывала кирпичи, которые привели к этому инциденту", включая построение моста, усиление военно-морских патрулей и одностороннюю претензию на контроль над доступом к Азовскому морю.
Он также отметил, что конгресс США подготовил закон о введении новых санкции против России из-за химической атаки в Солсбери. "И чем больше россияне <…> атакуют украинские военные корабли и захватывают украинских моряков, тем больше вероятность, что администрация выберет более жесткие меры", — заявил Волкер.
"Керченский" инцидент
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По версии РФ, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. В результате пограничники применили оружие и задержали суда. Ранения получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.
Все 24 украинских моряка арестованы до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.
На Украине считают, что пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили "агрессивные действия" против кораблей ВМС Украины, выполнявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Арестованных моряков в Киеве считают военнопленными.
После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны, а также на территории внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Порошенко объяснил, что это помешает РФ формировать отряды "частных армий" на Украине. Исключение сделано для обладателей дипломатического статуса, обслуживающего персонала транспортных средств, владельцев документов о постоянном или временном проживании на Украине, а также для тех, кто приезжает из-за болезни или смерти близких.
В России введение военного положения на Украине считают уловкой Порошенко перед президентскими выборами в стране в марте 2019 года, а сам инцидент в Азовском море — намеренной предвыборной провокацией. В связи с этим президент РФ Владимир Путин отказался общаться с Порошенко по поводу произошедшего, заявив, что не хочет "принимать участие в его избирательной кампании". При этом сам инцидент Путин считает "пограничным, не более того".
ФСБ через два дня после Керченского инцидента обнародовала изъятые у украинских моряков документы, предписывающие скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а особую скрытность обеспечить у Керченско-Еникальского канала.
США с самого начала поддержали позицию Украины по инциденту. Президент Дональд Трамп из-за случившегося отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на прошлой неделе заявил, что встреча двух лидеров состоится только после возвращения украинских судов и моряков на родину.
В сенате США выступили за жесткую операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти Украины готовят новый проход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море, и призвал западных партнеров тоже направить туда корабли. CNN в начале декабря сообщала, что США готовятся отправить военные корабли в Черное море.