06.11.2018, 09:30

Генсек НАТО выступил за диалог с Россией

 (20)
Deutsche Welle
EST
Jens Stoltenberg
Jens StoltenbergFoto: Priit Simson

Несмотря на натянутые отношения с Москвой генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за диалог с Россией. "Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией", — заявил Столтенберг в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 6 ноября.

При этом, по словам шефа НАТО, Западу "нельзя быть наивным", а следует "держаться сплоченно перед Москвой". "От таких немецких политиков как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", — отметил Столтенберг. Несмотря на всю политическую напряженность, Западу удается находить решение проблем с РФ, напомнил глава Североатлантического альянса.

Самой большой опасностью для мира сегодня является непредсказуемость международной политики, считает Йенс Столтенберг. По словам генсека НАТО, во времена холодной войны Запад и Восточный блок были врагами друг другу, однако сегодня "вызовы — более комплексные". "Из европейской истории все мы узнали, что издержки войны гораздо дороже, чем цена мира", — напомнил Столтенберг.

Несколько дней назад Йенс Столтенберг призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тогда шеф НАТО также отметил, что альянс не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений. "Поэтому нам следует работать над улучшением взаимоотношений с Россией", — заявил Столтенберг.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Производители спиртного озабочены: пить в Эстонии меньше не стали, а деньги утекают за границу

06.11.2018
Курс на здоровый образ жизни Эстония взяла несколько лет назад. Правительство подкрепило пропаганду достаточно суровыми мерами — постепенно ограничив показ по телевидению рекламы спиртного (со следующего года она будет запрещена вообще) и взвинтив акцизы на алкоголь. Новое правительство полагало, что новой акцизной политикой убьет сразу всех зайцев: население перестанет пить, а в казну поступят деньги на все расходы по социальным программам. Но производители алкоголя считают, что тут политики серьезно просчитались, а хуже от этого стало всем.
Подробнее


Член правления "Синего пробуждения" Стомахин: у EKRE есть потенциал решить вопросы интеграции

06.11.2018
Эмигрировавший в 2009 году из России в Эстонию Федор Стомахин (19), который стал в этом году членом правления молодежной организации Эстонской консервативной народной партии (EKRE) "Синее пробуждение" рассказал в интервью rus.err.ee, что именно у этой политической силы есть потенциал решить вопросы интеграции, а лидера EKRE Марта Хельме не стоит сравнивать с Владимиром Жириновским или Дональдом Трампом.
Подробнее

Что изменилось после введения бесплатного транспорта в уездах и как эту конкуренцию выдерживают платные линии

06.11.2018
Прошло уже более трех месяцев, как в 11 всех уездах нашей страны транспорт стал бесплатным. До начала проекта скептики говорили, что проект провалится и никому не нужен. Однако сегодня цифры говорят об обратном. Более того, в некоторых регионах пассажиров стало настолько больше, что автобусов просто не хватало. В проекте госбюджета следующего года тоже заложены деньги на бесплатный транспорт, причем в Министерстве экономики и коммуникаций готовы к тому, что и оставшиеся четыре уезда, включая самый большой — Харьюмаа, присоединятся к этому начинанию.
Подробнее

У разбившегося в Индонезии самолета последние четыре полета был неисправен датчик скорости

06.11.2018
У самолета индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября, четыре последних полета был неисправен указатель скорости. Такие данные, объявили власти Индонезии, были получены при расшифровке параметрического самописца, сообщает "Медуза".
Подробнее

-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

Таксист с 20-летним стажем: в порту и аэропорту создают особые условия для Tulika и Tallink — что происходит в сфере таксоизвоза?

05.11.2018
В редакцию Delfi обратился таксист, который недоумевает, почему в порту и аэропорту Таллинна имеют преимущества машины определенных таксофирм, а для других такси действуют ограничения, что, по его мнению, создает неудобства для пассажиров. Представители порта и аэропорта объясняют, с чем это связано.
Подробнее


В Италии исчезло знаменитое альпийское Голубое озеро

06.11.2018
Это небольшое по площади озеро считалось одним из самых красивых на территории северной Италии. Именно поэтому итальянский фонд защиты окружающей среды включил его в список мест, которые "невозможно забыть после посещения".
Подробнее

Минсоцдел: систему вспомогательных средств ждут серьезные изменения

06.11.2018
Министерство социальных дел направило на согласование законопроект постановления, при помощи которого планируется изменить предельные цены на вспомогательные средства, а также дополнить список этих вспомогательных средств, для получения которых в будущем не нужно будет повторно предоставлять справку. Кроме того, оценивать необходимость человека во вспомогательных средствах смогут как семейные врачи, так и медицинские сестры.
Подробнее



НА ЗАМЕТКУ | Почему вы должны положить рис в кофемолку?

06.11.2018
Если вы используете кофемолку не только для кофе, но и для специй, вы знаете, что со временем остатки накапливаются внутри и остаются на лезвиях. Это очень некрасиво и портит вкус. Хорошая новость заключается в том, что если вы столкнулись с этой проблемой, у Furnish Home есть простой трюк, чтобы избавиться от всех остатков одним ударом!
Подробнее