Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за гибель рейса MH17

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 в Донбассе. Падение лайнера стало прямым следствием агрессии России против Украины, заявил глава альянса в Варшаве.

Столтенберг назвал "все более напористую " Россию одной из самых больших проблем безопасности для страны НАТО, отмечает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Россия вмешивается в демократические процессы, несет ответственность за кибератаки и показала, что готова использовать военную силу против соседа, отметил Столтенберг. По его словам, НАТО будет противостоять этим вызовам, сочетая политический диалог и военное сдерживание.

Ранее генсек НАТО призвал Москву признать ее ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга" на востоке Украины и сотрудничать с международным расследованием инцидента. Европейский Союз обратился к России с аналогичным призывом — сотрудничать со следствием, чтобы привлечь виновных к ответственности.