29.10.2017, 10:53

Генсек НАТО: страны альянса находятся в зоне досягаемости ракет КНДР

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Gazeta.ru
EST
Jens Stoltenberg
Jens StoltenbergFoto: Matt Dunham, AP

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете ”Иомиури” заявил, что страны альянса находятся в зоне досягаемости ракет КНДР, передает Gazeta.ru.

”Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет. Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар”, — сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО поддерживает санкции против Северной Кореи и что республику необходимо усадить за стол переговоров.

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