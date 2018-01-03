Генсек НАТО: Россия стала более самоуверенной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стала более уверенной в себе. Об этом он сказал в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения ”холодной войны” и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост”, — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО выразил надежду на то, что Россия и альянс увеличат число контактов и активизируют связи по военным каналам.

Ранее Столтенберг назвал сферу превосходства России над альянсом.