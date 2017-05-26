Генсек НАТО: Россия не только вкладывает в оборону, но и готова менять границы в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания 28 председателей стран - участников альянса заявил, что четыре боеспособные военные группы не были бы развернуты в восточно-европейских странах, если бы Россия не аннексировала Крым. Пресс-конференция транслировалась на сайте НАТО.

По его словам, НАТО — это оборонительный союз, который не стремится к конфронтации с Россией. "Мы признаем, что Россия — самый крупный наш сосед. При это НАТО должно обеспечивать надежную оборону. Делая это, мы предотвращаем конфликт и войну", — сказал Столтенберг.

"Россия не только вкладывает в оборону, но также готова менять границы в Европе в рамках агрессии в отношении Украины. Никто не подумал бы разворачивать четыре боеспособные группы, если бы Россия не аннексировала Крым", — заявил генсек НАТО.

По его словам, вести диалог с Россией порой сложно, но мы делаем это, чтобы сохранять мир и предотвращать конфликты. Он отметил, что уже два года не проводились консультации Россия-НАТО, но совсем недавно была проведена успешная встреча с российскими коллегами.

Кроме того, по поводу России генеральный секретарь Столтенберг сказал, что РФ стала "более напористой, она готова использовать военную силу для запугивания соседей". "Мы наблюдали это в Грузии и Украине", — сказал представитель НАТО.

"Мы наблюдаем наращивание военной мощи России", — отметил он. По его словам, со стороны России наблюдается довольно "жесткая риторика". "Но мы реагируем сбалансированно. Мы не хотим конфронтации в стиле холодной войны", — сказал он. При этом генсек НАТО отметил, что недопонимания быть не должно, поэтому альянс "разворачивает группы в Восточной Европе".

"Мы принимаем во внимание потенциал РФ и учитываем его в своем планировании. Что касается Украины, то было четко заявлено, что мы будем оказывать ей практическую и политическую поддержку", — заявил Столтенберг.

Перед тем как отвечать на вопросы журналистов, в том числе и о России, Столтенберг вкратце рассказал, что именно обсуждали и о чем договорились собравшиеся на саммите представители 28 стран — участников альянса.

Главными вопросами обсуждения, по словам Столтенберга, были борьба с терроизмом и финансирование альянса. Что касается первого вопроса, то на саммите была достигнуты договоренность о присоединении НАТО к коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Сирии.

При этом присоединение альянса к коалиции по борьбе с "Исламским государством" не значит, что НАТО будет участвовать в боевых действиях, заявил генсек Столтенберг. При этом он подчеркнул, что НАТО будет выполнять координационные функции и участвовать в политических дискуссиях ее членов.

По поводу финансирования Столтенбрег заявил, что распределение "финансового бремени" между участниками альянса должно быть более справедливым. "Сегодня мы обсуждали, как образом разработать план финансирования. Как должны инвестироваться дополнительные средства в вооружение. Как члены НАТО намерены вкладывать средства в операции", — сказал генсек альянса.

Страны НАТО приняли на саммите национальные планы по увеличению военных расходов до 2% ВВП, заявил Столтенберг. "Первая оценка реализации этих планов пройдет в декабре на встрече министров иностранных дел НАТО", — сказал он. В целом, заседание 28 представителей стран — участников НАТО он назвал "очень хорошим".