НАТО не видит прямой угрозы для стран-участниц альянса со стороны России и считает важным поддерживать диалог с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном интервью немецкому агентству DPA.

"От России не исходит непосредственной угрозы для партнеров по альянсу. Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации", — сказал он.

Отвечая на вопрос, кто будет, по его мнению, представлять более существенную опасность для НАТО в 2017 году — РФ или террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), Столтенберг выразил мнение, что "нет смысла сравнивать Россию с ИГ".

"ИГ — это совершенно другое. Она несет ответственность за многочисленные теракты в столицах государств НАТО", — напомнил генсек альянса. "Наша цель — разбить ИГ, уничтожить группировку", — добавил он.

Говорить с Россией на одном языке

"Я придерживаюсь мнения, что важно говорить с россиянами. Так же считает и германская сторона, — продолжил Столтенберг. — Нет противоречия между устрашением, защитой и диалогом. Разумеется, чтобы быть в состоянии общаться с Россией, мы должны говорить на одном языке".

По его словам, "во времена, которые отличает множество конфликтов, диалог становится важнее".

НАТО не пойдет в Сирию

Глава НАТО отметил, что неспособность Совета Безопасности ООН прийти к единому решению по Сирии ослабляет международное сообщество. "В случае с Сирией мы, к сожалению, видим, что работа ООН блокирована, видим, как СБ ООН не удается достичь единого мнения. Это ослабляет дееспособность всего международного сообщества", — сказал он.

Столтенберг отметил, что альянс не считает возможным военное вмешательство в ситуацию в Сирии. "Мы должны рассмотреть аргументы, которые говорят в пользу применения военной силы и против. В этом случае партнеры по альянсу пришли к выводу, что противоположные аргументы (против военного вмешательства) имеют больший вес", — подчеркнул Столтенберг.

"Применение военной силы без ясного мандата ООН могло бы лишь усугубить конфликт в Сирии и привести к более крупному региональному конфликту", — считает генсек альянса. "Главная задача НАТО — защищать партнеров и территорию альянса. НАТО не является мировым полицейским", — заверил он.

Трамп не отвернется от НАТО

Коснувшись избрания Дональда Трампа президентом США, Столтенберг сообщил, что в ходе телефонного разговора будущий глава Белого дома заверил его, что осознает свои обязательства перед НАТО. "Тот факт, что ведущие американские политики готовы рассмотреть пути продолжения нашего диалога с Россией, полностью соответствует линии НАТО", — подчеркнул генсек, отвечая на вопрос, не опасается ли он, что Вашингтон будет проводить курс на сближение с Москвой.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что новым генсеком НАТО в 2018 году может стать экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Сторонники Кэмерона в правительстве намекнули на то, что экс-премьер готов к обсуждению данной идеи.

Полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают в 2018 году. Страны-участницы НАТО могут продлить его полномочия еще на год, однако в 2019 году место в любом случае окажется вакантным.