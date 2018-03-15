Генпрокурор Украины обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке теракта в парламенте страны и предложил снять с нее депутатскую неприкосновенность.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале", — заявил Луценко, выступая в Верховной раде.

По его словам, она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, "минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

Луценко добавил, что в четверг намерен внести в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. Также стало известно, что Верховная рада исключила Надежду Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Кто не думал снести эту власть"

Сама Савченко заявила, что на Украине в последнее время только ленивый не думал о том, чтобы взорвать администрацию президента или парламент страны.

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хотя бы раз не думал снести эту власть, как призывали на всех майданах. Кто не думал взорвать Банковую (улица в Киеве, где находится администрация президента) или Верховную раду? […] У нас об этом не говорит только ленивый, у нас об этом говорят все", — сказала она.

В четверг Савченко прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву. Она была вызвана СБУ по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого украинские спецслужбы подозревают в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия.

Перед допросом депутат заявила, что расценивает заявления генерального прокурора как запугивание. "Меня не надо брать "на слабо", я не из их породы. Я еще то — настоящее, что осталось в этой политике, поэтому я пришла на допрос", — сказала Савченко.

По ее словам, ситуация вокруг Рубана свидетельствует о противостоянии между украинскими спецслужбами. "Одни подразделения, силы, структуры хотят выполнить задание для Украины и в пользу Украины, а другие подразделения и структуры им препятствуют", — отметила она.

9 марта украинские власти заявили о предотвращении самых массовых террористических актов за время независимости страны: их жертвами, по словам главы Службы безопасности Украины, должны были стать тысячи мирных жителей, а также ряд местных политиков.

В числе предполагаемых объектов покушения украинская спецслужба называет президента страны Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, главу Совбеза Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова.