Генпрокурор США выступит в Сенате по делу о связях с Россией

Генпрокурор США намерен принять участие в слушаниях в Сенате, посвященных расследованию вмешательства России в выборы президента США. Джефф Сешнс принял такое решение после выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми, пишет DW.

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс собирается выступить на тему возможного вмешательства Москвы в президентскую кампанию 2016 года перед сенатским комитетом по разведке. Как написал Сешнс вечером 10 июня в письме к сенатору Ричарду Шелби, он не сможет принять участия в заседании бюджетного комитета Сената, намеченном на вторник, 13 июня, поскольку намерен в этот день дать показания в комитете по разведке.

Глава американского министерства юстиции указал, что принял такое решение после сообщений о высказываниях бывшего главы ФБР Джеймса Коми. "Комитет по разведке — наиболее подходящее место для обсуждения подобных вопросов", — подчеркнул Сешнс.

8 июня Коми заявил в ходе слушаний в комитете по разведке, что ФБР было известно о российских кибератаках еще летом 2015 года, но выразил уверенность в том, что ни один избирательный бюллетень на выборах не был сфальсифицирован. Глава Белого дома Дональд Трамп уволил Джеймса Коми в начале мая на основании рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

7 июня Джефф Сешнс заявил, что готов уйти в отставку, однако Трамп, несмотря на разногласия с генпрокурором, отказался рассматривать это предложение. Сешнса подозревают в том, что он скрывал свои контакты с Россией: по информации СМИ, он несколько раз встречался с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.