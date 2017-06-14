Генпрокурор США Сешнс: слова о сговоре с Россией — мерзкая ложь

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс эмоционально заявил на открытом слушании сенатского комитета по разведке, что утверждения о сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с органами российского государства — это "ужасная и мерзкая ложь".

В ответ на вопросы сразу нескольких сенаторов Сешнс повторял, что помнит лишь две встречи с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, несмотря на то, что в прессе появились сообщения о том, что подобных встреч было три.

Сешнс признал, что, помимо двух встреч с Кисляком, весной 2016 года они оба одновременно присутствовали на одном и том же выступлении Трампа, однако заявил, что если между ними и были какие-то разговоры во время этого мероприятия, содержания этих разговоров он не помнит.

"Я никогда не встречался и не имел никаких разговоров с кем бы то ни было из российских или каких-либо иных зарубежных официальных лиц по вопросам любого рода вмешательства в любую кампанию или выборы в Соединенных Штатах", — категорично заявил Сешнс.

Во время показаний в сенате перед назначением на пост генерального прокурора Сешнс отрицал, что он вообще встречался с представителями России во время предвыборной кампании.

На вопросы о том, почему он решил самоустраниться от расследования утверждений о возможных попытках российского вмешательства в предвыборную кампанию, Сешнс несколько раз повторил, что согласно правилам министерства юстиции, любой сотрудник министерства должен самоустраниться от любого расследования, если оно затрагивает предвыборную кампанию, в которой этот сотрудник принимал участие.

На вопрос о том, готов ли он предоставить сенатской комиссии документы, подтверждающие или опровергающие сообщения о его встречах с российским послом, Сешнс ответил уклончиво, так и не объяснив, готов ли он это сделать.

Сенаторы постоянно спрашивали Сешнса о причинах увольнения главы ФБР Джеймса Коми. Сешнс постоянно повторял, что это увольнение не имело никакого отношения к "российскому расследованию" и что это решение было принято потому, что Коми плохо справлялся со своей работой.

Сешнс настаивал на этом, несмотря на то, что сам президент Трамп несколько раз говорил, что Коми был уволен в связи с расследованием возможных действий России. Он также сказал, что, несмотря на то, что он был начальником Коми, он ни разу до увольнения не сказал ему ни слова о том, что он недоволен работой Коми.

Сенатор Джон Маккейн сначала напомнил Сешнсу, что тот, будучи в недавнем будущем сенатором и членом сенатского комитета по вооруженным силам, встречался с российским послом в Вашингтоне.

"Обсуждали ли вы с ним российскую агрессию в Украине и аннексию Крыма?" — спросил Маккейн.

"Да, — ответил Сешнс. — Разговор был довольно жесткий. Он не уступил ни на пядь".

"Обсуждали ли вы с ним режим сирийского президента Башара Асада и его использование химического оружия?". "Этого я не помню", — последовал ответ.

"Обсуждали ли вы с ним российское вмешательство в выборный процесс в США и в союзных с нами странами?". "Не помню", — ответил Сешнс.

"Да, — продолжил Маккейн. — Я не помню, чтобы вас интересовали эти вопросы, когда вы были членом комитета по вооруженным силам".

Джефф Сешнс добровольно решил выступить в сенате после того, как там же 8 июня выступил экс-глава ФБР Джеймс Коми.

Коми, помимо прочего, сказал, что у ФБР в феврале, когда сенат утверждал кандидатуру Сешнса на пост генпрокурора, уже была информация о Сешнсе, которая ставила под вопрос возможность его участия в расследовании контактов команды Трампа с россиянами по ходу предвыборной кампании.

Сешнс в начале этого расследования уверял, что в течение 2016 года не встречался ни с какими россиянами, но затем, в марте, выяснилось, что он дважды виделся с послом России в США Сергеем Кисляком.

Сешнс уверял, что встречался с Кисляком в качестве председателя сенатского комитета по вооруженным силам. Впрочем, другие члены комитета говорили, что подобная встреча с российским послом все равно выглядит нетипично.

В марте Сешнс официально взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с обвинением России во вмешательстве в американские выборы. В своих показаниях сенатскому комитету, однако, он настаивал, что не принимал никакого участия в расследовании с первого дня своего пребывания в должности генпрокурора — 10 февраля.

Джеймс Коми под присягой обвинил президента США Дональда Трампа в клевете на ФБР. Как сказал Коми, слова президента о том, что ФБР не справляется со своей работой, — ложь.

Коми полагает, что его увольнение было попыткой повлиять на ход расследования связей команды Трампа с Россией.

По его словам, во время одной из встреч президент требовал от него лояльности а также выражал надежду, что ФБР сможет спустить на тормозах расследование в отношении экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

После выступления Коми адвокат Трампа Марк Касовиц заявил, что президент никогда не требовал от Коми лояльности и не просил прекратить расследование в отношении Флинна.

Майкл Флинн ушел в отставку в 14 февраля 2017 года, когда стало известно, что он давал руководству неполную информацию о своих неоднократных разговорах с послом России в США Сергеем Кисляком.

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