18.04.2018, 22:05

Генпрокурор РФ Чайка: Березовский поплатился жизнью за связи со спецслужбами Британии

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bbcrussian.com
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Boriss Berezovski
Boriss BerezovskiFoto: Stefan Wermuth, Reuters

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что бизнесмен Борис Березовский действовал в 2007 году под контролем британских спецслужб и впоследствии поплатился за это жизнью.

Версию смерти Березовского, выдвинутую генеральной прокуратурой России неделю назад, Чайка напомнил в среду с трибуны Совета Федерации.

На фоне событий в английском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, российское ведомство обратилось к другому случаю громкого отравления россиянина в Британии, в котором британские следователи также увидели российский след — смерти Литвиненко.

При этом генпрокуратура России теперь утверждает, что в отравлении Александра Литвиненко полонием участвовал Борис Березовский (смерть российского опального олигарха в 2013 году под Лондоном британские власти также стали считать подозрительной).

Юрий Чайка напомнил во время выступления перед членами Совета Федерации о подробном брифинге, который генпрокуратура дала 9 апреля. Тогда российские следователи показали якобы секретные документы, доказывающие, что Березовский в 2003 году получил политическое убежище в Великобритании, предоставив ложную информацию о готовящемся на него в России покушении. Разоблачить ложь мог экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, поэтому Березовский был заинтересован в его смерти, гласит эта версия российских силовиков.

Однако 18 апреля Чайка уточнил, что самостоятельно организовать отравление Литвиненко Борис Березовский не смог бы: "Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся. При всех его криминальных талантах, достать полоний Березовский просто не мог физически, не его это уровень". Намекнув на то, что радиоактивный изотоп и информационное прикрытие были предоставлены британскими спецслужбами, Чайка добавил: "Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью" (цитата по агентству РИА Новости).

Причины смерти экс-олигарха

Ранее официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной, говоря о причинах гибели Березовского, пояснял Би-би-си: "Березовский собирался возвращаться в Россию и, возможно, мог сказать что-то такое, что было невыгодно спецслужбам Великобритании".

Ранее Москва официально соглашалась с версией о самоубийстве Бориса Березовского на почве депрессии и тоски по родине. Президент Владимир Путин говорил, что незадолго до смерти Березовский писал ему письма с раскаянием и просьбой разрешить вернуться в Россию. Однако Кремль ничего не сообщал, какой ответ был дан опальному олигарху (и был ли дан вообще). Доказательств существования этих писем общественности не было предоставлено.

Хотел ли Березовский вернуться в Россию

Сам Борис Березовский утверждал, что именно благодаря его влиянию президент России Борис Ельцин в 1999 году выбрал Владимира Путина на роль преемника и что он считает это своей ошибкой. Березовский покинул Россию в конце 2000 года.

В России на Березовского был заведен ряд уголовных дел — по обвинениям от мошенничества до попыток насильственного захвата власти, — несколько раз суды выносили постановления о заочном аресте и о заочных приговорах. Требования экстрадировать его в Россию были отклонены Магистратским судом Лондона.

Официальные подозреваемые в деле Литвиненко

В деле об отравлении экс-офицера ФСБ, соавтора книги "ФСБ взрывает Россию" Александра Литвиненко Королевская прокуратура назвала главными подозреваемыми бывших сослуживцев Литвиненко Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Россия отказалась экстрадировать их в Великобританию, Луговой был избран в Думу по списку партии ЛДПР.

Общественное дознание, проведенное в 2014-15 годах под руководством бывшего судьи Высокого суда сэра Роберта Оуэна, также пришло к заключению о том, что Литвиненко отравили радиоактивным полонием Луговой и Ковтун и что с "высокой вероятностью" эта акция устрашения была санкционирована Кремлем.

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