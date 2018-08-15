Генпрокурор назвал причину обрушения моста в Генуе
Генпрокурор Италии Франческо Коцци заявил, что обрушение моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки, передает La Repubblica.
Генпрокурор Италии Франческо Коцци заявил, что обрушение моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки, передает La Repubblica.
”Нет, это была не случайность, а человеческая ошибка”, — сказал Коцци.
По его словам, как только будет завершена спасательная фаза, то власти бросят все силы на расследование трагедии.
По последним данным число погибших в результате обрушения моста близ Генуи увеличилось до 38 человек, из них трое несовершеннолетних.
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