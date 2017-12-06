Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

Mihheil Saakašvili Foto: Gleb Garanitš, Reuters/Scanpix

Генпрокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в розыск. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в своем твиттере, передает Gazeta.ru.