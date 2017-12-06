06.12.2017, 12:20

Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

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Gazeta.ru
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Mihheil Saakašvili
Mihheil SaakašviliFoto: Gleb Garanitš, Reuters/Scanpix

Генпрокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в розыск. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в своем твиттере, передает Gazeta.ru.

”Объявлен розыск Саакашвили… Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины”, — заявила Сарган.

Ранее сообщалось, что в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве произошли столкновения полицейских, искавших Саакашвили, и его сторонников.

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