Генпрокуратура РФ: убийство Литвиненко мог заказать Березовский, а устранение олигарха было выгодно властям Великобритании

Согласно информации немецкой стороны, Литвиненко встречался с гражданином Скарамеллой 1 ноября, еще до встречи с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. "То есть заражение Литвиненко могло произойти либо в офисе Березовского, и, как мы считаем — а мы имеем все основания утверждать, — на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский", — подчеркнул Атмоньев.

По его словам, Литвиненко перед гибелью мог дать показания против Березовского. "В ходе следствия было установлено у нас, что к ноябрю 2006 года, когда Литвиненко погиб, у него существенно испортились отношения с Березовским. Литвиненко мог дать изобличающие его показания", — сказал Атмоньев, отметив, что гибель Литвиненко могла быть использована как новый повод для очередной антироссийской кампании.

Великобритания дала Березовскому статус беженца в 2003 году, несмотря на то, что не нашла доказательств якобы готовящегося на него покушения, добавил также Атмоньев. "По результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Бориса Березовского летом 2003 года в Лондоне. Несмотря на это, министр внутренних дел Великобритании принял решение о предоставлении Березовскому статуса беженца и на этом основании отказал в его выдаче по запросу Генпрокуратуры России", — отметил советник Чайки (цитата по РИА "Новости").

В свою очередь, заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян заявил, что смерть Бориса Березовского в Великобритании в 2013 году была выгодна властям этой страны. "Как только Березовский, как следует из прессы и его заявлений, собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не въезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал, — это очевидно: в первую очередь британским властям", — заявил Карапетян (цитата по "Интерфаксу").

Как умерли Литвиненко и Березовский

Получивший убежище в Великобритании бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. Юристы вдовы покойного признали, что на момент смерти он уже несколько лет за деньги работал на спецслужбы Великобритании и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.