09.04.2018, 18:50

Генпрокуратура РФ: убийство Литвиненко мог заказать Березовский, а устранение олигарха было выгодно властям Великобритании

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NEWSru.com
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Juri Tšaika
Juri TšaikaFoto: Maksim Blinov, Sputnik

Российский олигарх Борис Березовский был больше всех заинтересован в ликвидации бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко, о чем свидетельствуют радиоактивные следы в его офисе. Об этом на московском брифинге 9 апреля сообщили представители Генпрокуратуры РФ. Накануне генеральный прокурор РФ Юрий Чайка анонсировал публикацию сенсационных подробностей о расследовании смертей Литвиненко и Березовского в Великобритании, в котором, по его словам, также принимала участие немецкая прокуратура.

"Согласно выводам прокурора Гамбурга, наибольшее заражение — я подчеркиваю, исходя из данных, которые предоставили Германии в британской полиции, — максимальная степень радиационного заражения была обнаружена в лондонском офисе Березовского, а также в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы", — сказал на брифинге в понедельник советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев (цитата по ТАСС).

Согласно информации немецкой стороны, Литвиненко встречался с гражданином Скарамеллой 1 ноября, еще до встречи с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. "То есть заражение Литвиненко могло произойти либо в офисе Березовского, и, как мы считаем — а мы имеем все основания утверждать, — на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский", — подчеркнул Атмоньев.

По его словам, Литвиненко перед гибелью мог дать показания против Березовского. "В ходе следствия было установлено у нас, что к ноябрю 2006 года, когда Литвиненко погиб, у него существенно испортились отношения с Березовским. Литвиненко мог дать изобличающие его показания", — сказал Атмоньев, отметив, что гибель Литвиненко могла быть использована как новый повод для очередной антироссийской кампании.

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Великобритания дала Березовскому статус беженца в 2003 году, несмотря на то, что не нашла доказательств якобы готовящегося на него покушения, добавил также Атмоньев. "По результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Бориса Березовского летом 2003 года в Лондоне. Несмотря на это, министр внутренних дел Великобритании принял решение о предоставлении Березовскому статуса беженца и на этом основании отказал в его выдаче по запросу Генпрокуратуры России", — отметил советник Чайки (цитата по РИА "Новости").

В свою очередь, заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян заявил, что смерть Бориса Березовского в Великобритании в 2013 году была выгодна властям этой страны. "Как только Березовский, как следует из прессы и его заявлений, собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не въезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал, — это очевидно: в первую очередь британским властям", — заявил Карапетян (цитата по "Интерфаксу").

Как умерли Литвиненко и Березовский

Получивший убежище в Великобритании бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. Юристы вдовы покойного признали, что на момент смерти он уже несколько лет за деньги работал на спецслужбы Великобритании и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.

21 января 2016 года в Лондоне был представлен доклад по итогам так называемого публичного расследования смерти Александра Литвиненко. В документе заявлено о причастности России к гибели бывшего офицера ФСБ, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. При этом в докладе отмечается, что суд не смог подтвердить российское происхождение полония, которым, по данным британской экспертизы, был отравлен Литвиненко.

После гибели экс-сотрудника ФСБ в Лондоне Генпрокуратура РФ начала собственное расследование — по факту убийства Литвиненко и покушения на предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Тогда Генпрокуратура провела проверку ряда обстоятельств гибели бывшего сотрудника ФСБ, в ходе которой было установлено, что "гражданин Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным нуклидом, а у гражданина Ковтуна, встречавшегося в октябре 2006 года в Лондоне с Литвиненко, было выявлено заболевание, также связанное с отравлением радиоактивным нуклидом".

Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство Литвиненко. Уголовные дела были соединены в одно производство. Ковтун и Луговой признаны потерпевшими.

Так как Ковтун прилетел в Лондон накануне гибели Литвиненко из Гамбурга, прокуратура этого города тоже проводила свое расследование параллельно с российским и с британским.

Вдова Литвиненко Мария, выступая в 2010 году в Высоком суде Лондона, назвала пропагандой утверждения, что "друг и благодетель" Березовский стоял за убийством ее мужа.

Борис Березовский умер в своем доме в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013 года. 26 марта Скотланд-Ярд опубликовал официальные результаты вскрытия тела Березовского — специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, все указывает на то, что бизнесмен повесился. По данным полиции, когда тело бизнесмена обнаружили, вокруг его шеи был обвязан кусок ткани. Такая же ткань была обнаружена на перекладине шторки в ванной, на полу которой и нашли тело. Британские власти подозревают, что олигарха убили российские спецслужбы.

8 апреля генпрокурор РФ Юрий Чайка в интервью на телеканале НТВ подчеркнул, что Лондон следует единому сценарию в делах Сергея Скрипаля, Березовского и Литвиненко, обрушиваясь на Россию с "голословными обвинениями". Ранее о череде "трагических случаев" с гражданами РФ в Великобритании говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он утверждал, что и Березовский, и Литвиненко хотели вернуться в Россию, но "не доехали". "Это все звенья одной цепи", — утверждал Володин. На то, что за покушением на Скрипаля и других россиян в Великобритании могут стоять британские и американские спецслужбы не раз намекали в МИД РФ.

Генпрокуратура: свидетеля по "делу Березовского" могли отравить вместо Скрипаля

Проживающий в Великобритании свидетель по делу Бориса Березовского Владимир Терлюк мог стать объектом покушения вместо экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, считает официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"О Терлюке не вспоминали более 10 лет, и вдруг внезапно в этот период он понадобился. Совершенно нельзя исключать, что в тот момент, а может, и до сих пор он рассматривается как возможная жертва. Возможно, даже существовал какой-то выбор между ним и Скрипалем", — сказал Куренной на брифинге (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, в минувшую пятницу Терлюк, будучи в Лондоне, сделал заявление о новом витке давления на него "с целью оклеветать российские власти, российские правоохранительные органы".

В частности, отметил Куренной, Терлюк сообщил, что в конце января текущего года ему от сотрудника британской полиции поступило предложение о сотрудничестве, которое тот отверг.

В марте 2010 года Высокий суд Лондона обязал Терлюка и ВГТРК выплатить Березовскому 150 тысяч фунтов по делу о клевете. Суд признал несоответствующими действительности прозвучавшие в эфире телеканала "РТР-Планета" утверждения Терлюка о причастности олигарха к убийству экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Терлюк утверждал, что его вынудили дать показания о том, что Березовскому в РФ угрожает смертельная опасность, в связи с чем британскими властями было отказано в выдаче олигарха на родину. По его словам, мотивом убийства Литвиненко стало желание избавиться от важного свидетеля.

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