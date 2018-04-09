Генпрокуратура РФ: убийство Литвиненко мог заказать Березовский, а устранение олигарха было выгодно властям Великобритании

8 апреля генпрокурор РФ Юрий Чайка в интервью на телеканале НТВ подчеркнул, что Лондон следует единому сценарию в делах Сергея Скрипаля, Березовского и Литвиненко, обрушиваясь на Россию с "голословными обвинениями". Ранее о череде "трагических случаев" с гражданами РФ в Великобритании говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он утверждал, что и Березовский, и Литвиненко хотели вернуться в Россию, но "не доехали". "Это все звенья одной цепи", — утверждал Володин. На то, что за покушением на Скрипаля и других россиян в Великобритании могут стоять британские и американские спецслужбы не раз намекали в МИД РФ.
Генпрокуратура: свидетеля по "делу Березовского" могли отравить вместо Скрипаля
Проживающий в Великобритании свидетель по делу Бориса Березовского Владимир Терлюк мог стать объектом покушения вместо экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, считает официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"О Терлюке не вспоминали более 10 лет, и вдруг внезапно в этот период он понадобился. Совершенно нельзя исключать, что в тот момент, а может, и до сих пор он рассматривается как возможная жертва. Возможно, даже существовал какой-то выбор между ним и Скрипалем", — сказал Куренной на брифинге (цитата по "Интерфаксу").
По его словам, в минувшую пятницу Терлюк, будучи в Лондоне, сделал заявление о новом витке давления на него "с целью оклеветать российские власти, российские правоохранительные органы".
В частности, отметил Куренной, Терлюк сообщил, что в конце января текущего года ему от сотрудника британской полиции поступило предложение о сотрудничестве, которое тот отверг.
В марте 2010 года Высокий суд Лондона обязал Терлюка и ВГТРК выплатить Березовскому 150 тысяч фунтов по делу о клевете. Суд признал несоответствующими действительности прозвучавшие в эфире телеканала "РТР-Планета" утверждения Терлюка о причастности олигарха к убийству экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Терлюк утверждал, что его вынудили дать показания о том, что Березовскому в РФ угрожает смертельная опасность, в связи с чем британскими властями было отказано в выдаче олигарха на родину. По его словам, мотивом убийства Литвиненко стало желание избавиться от важного свидетеля.