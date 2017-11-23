Генпрокуратура РФ проверит высказывания Ксении Собчак о Крыме

В официальном письме, полученном Ксенией Собчак, говорится, что Генпрокуратура начала проверку заявления телеведущей о статусе аннексированного Россией Крыма.

Генеральная прокуратура России начала проверку высказываний Ксении Собчак о статусе аннексированного РФ Крыма. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила сама журналистка в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Уже есть проверка Генпрокуратуры. Они расследуют мои высказывания по Крыму, мы получили официальное письмо", — цитирует сайт радиостанции высказывание Собчак. Со стороны Генпрокуратуры заявлений о начале проверки пока не было.

Свою позицию относительно российской аннексии украинского полуострова Крым Ксения Собчак озвучила 24 октября на пресс-конференции, посвященной ее намерению участвовать в выборах президента России. "С точки международного права, Крым — украинский. Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили", — заявила тогда телеведущая.

Решение баллотироваться на президентских выборах 2018 года Собчак объяснила желанием вернуть в избирательные бюллетени графу "против всех". При этом она заявила о готовности снять свою кандидатуру в пользу Алексея Навального, если ему позволят участвовать в выборах. 15 ноября Собчак объявила, что намерена идти на выборы от партии "Гражданская инициатива". Съезд партии, на котором должна быть утверждена кандидатура журналистки, состоится в конце декабря.