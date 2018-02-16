Генпрокуратура РФ не увидела нарушения в регистрации Путина кандидатом в президенты

Генпрокуратура России попросила Верховный суд РФ отказать в требовании кандидата в президенты РФ Ксении Собчак признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

"Полагаю, что административный иск не подлежит удовлетворению, прошу отказать в его удовлетворении. Доводы административного истца несостоятельны и основаны на ошибочном толковании права", — заявила представитель надзорного ведомства на заседании в Верховном суде РФ.

Прокурор также отметила, что действия ЦИК России по регистрации не выходили за рамки ее полномочий, а оспариваемое постановление вынесено законно и обоснованно.

В жалобе Собчак просит Верховный суд РФ "признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Путина В.В. кандидатом в президенты Российской Федерации".

Как указывается в жалобе, Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд.

В свою очередь, зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что запретов на участие Путина в выборах на данный момент нет. "Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна (Собчак) только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет", — сказал Булаев "Интерфаксу".