Генпрокуратура начала проверки после жалоб россиян в ходе ”прямой линии” с Путиным

Генеральная прокуратура России начала проверки нарушений после ”прямой линии” с президентом страны Владимиром Путиным, о которых главе государства рассказали россияне, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Генпрокуратура проверяет сведения, поступившие от жителей Находки Приморского края. По их словам, в данном регионе образовалось загрязнение воздуха пылью, образующейся в результате перегрузки в портовом терминале каменного угля, пишет Gazeta.ru.

Кроме того, проверяется вопрос о неправомерном ограничении доступа к водным объектам и водным ресурсам на территории поселка Хужир, расположенного на острове Ольхон озера Байкал.

”В Московской области особую обеспокоенность граждан вызвали факты размещения отходов и их сжигания вблизи микрорайона Павлино городского округа Балашиха”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с заявлениями граждан по поручению первого заместителя Генпрокурора России Александра Буксмана прокурорами Приморского края, Иркутской, Московской областей организованы соответствующие проверки исполнения федерального законодательства.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности темы, которые поднимались в ходе ”прямой линии”.