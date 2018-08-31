31.08.2018, 13:00

Генконсул РФ: США фактически прекратили выдачу виз россиянам

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Gazeta.ru
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vene pass
vene passFoto: TOBIAS SCHWARZ, REUTERS

США ”фактически прекратили” выдачу виз россиянам, в том числе по гуманитарным ситуациям. Об этом заявил генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев, передает РИА ”Новости”.

С таким заявлением он выступил, комментируя ситуацию с россиянином, который утонул в штате Юта.

”Сейчас же за ним (погибшим россиянином. — ”Газета.Ru”.) вот так не прилетишь — американцы же не дают визы… Пока вопрос [приезда родственников в США] не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи”, — сказал Писарев.

Он отметил, что возможна отправка тела погибшего без присутствия родственников. По его словам, заниматься этим вопросом должна будет страховая компания.

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