Генконсул РФ: США фактически прекратили выдачу виз россиянам

С таким заявлением он выступил, комментируя ситуацию с россиянином, который утонул в штате Юта.

”Сейчас же за ним (погибшим россиянином. — ”Газета.Ru”.) вот так не прилетишь — американцы же не дают визы… Пока вопрос [приезда родственников в США] не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи”, — сказал Писарев.

Он отметил, что возможна отправка тела погибшего без присутствия родственников. По его словам, заниматься этим вопросом должна будет страховая компания.