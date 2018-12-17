Генеральная ассамблея ООН приняла глобальный пакт о беженцах

Генеральная ассамблея ООН приняла в понедельник резолюцию об Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в качестве одной части которой был утвержден глобальный пакт о беженцах, сообщает rus.err.ee.
Принятие пакта в числе 181 страны ООН поддержала и Эстония, сообщил пресс-секретарь МИД. Против проголосовали два члена ООН.
Глобальный рамочный пакт о беженцах — это план сотрудничества, в котором страны выражают добрые намерения и свободную волю в сотрудничестве с УВКБ ООН заниматься поиском решений для миграционных кризисов, в центре которых находятся убегающие от смерти и пыток люди.
Цель пакта — найти варианты для большого количества беженцев, вызванного кризисами, подчеркивается необходимость оказания помощи прежде всего в лагерях для беженцев и очагах кризисов. В пакте также отмечается ответственность тех стран, из которых люди вынуждены бежать.
Документ не является юридически обязательным и не создает новых обязательств. Эстония и в дальнейшем будет иметь право принимать суверенные решения по своей миграционной политике и политике убежищ, как и все остальные страны.