Генеральная ассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт

Принятие пакта в числе 181 страны ООН поддержала и Эстония, сообщил пресс-секретарь МИД. Против проголосовали два члена ООН.

Глобальный рамочный миграционный пакт — это план сотрудничества, в котором страны выражают добрые намерения и свободную волю в сотрудничестве с УВКБ ООН заниматься поиском решений для миграционных кризисов, в центре которых находятся убегающие от смерти и пыток люди.

Цель пакта — найти варианты для большого количества беженцев, вызванного кризисами, подчеркивается необходимость оказания помощи прежде всего в лагерях для беженцев и очагах кризисов. В пакте также отмечается ответственность тех стран, из которых люди вынуждены бежать.

Документ не является юридически обязательным и не создает новых обязательств. Эстония и в дальнейшем будет иметь право принимать суверенные решения по своей миграционной политике и политике убежищ, как и все остальные страны.