Генерал США не подчинится незаконному приказу Трампа о ядерной атаке

Генерал Джон Хайтен, глава Стратегического командования ВС США, ответственный за атомный арсенал страны, не станет подчиняться какому-либо "незаконному" распоряжению президента США Дональда Трампа о применении ядерного оружия, пишет Deutsche Welle.

"Мне кажется, нас держат за безмозглых. Однако мы не дураки. О подобных вещах (применении ядерного оружия. — Ред.) мы серьезно думаем", — заявил Хайтен в Канаде в субботу, 18 ноября, на форуме по безопасности.

"Что может произойти, если речь зайдет о чем-то незаконном? Тогда я скажу: господин президент, это незаконно", — сказал Хайтен, добавив, что после этого они могут начать обсуждать альтернативные решения. "Все не так и сложно", — сказал генерал. Министерство обороны США пока не отреагировало на высказывания Хайтена.

В ходе своего первого выступления на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября текущего года Дональд Трамп заявил о возможности "тотального уничтожения" Северной Кореи, если Пхеньян не откажется от создания ядерного оружия. Резко обострившиеся в результате этих заявлений отношения двух стран привели к обсуждению депутатами от Демократической и Республиканской партий вопроса о полномочиях первого лица страны. Во вторник комитет американского сената впервые за долгое время поднял вопрос о возможном изменении роли президента при принятии решения о ядерной атаке.