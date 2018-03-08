Генерал НАТО объяснил расширение военного присутствия в странах Балтии

Руководитель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс нарастил военное присутствие в прибалтийских странах из-за расширения военного потенциала России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.



"Именно поэтому (из-за усиления российских войск) НАТО обеспечила расширенное присутствие с ротационными боевыми группами, чтобы продемонстрировать решимость НАТО действовать в случае необходимости", — сказал Павел.

Чешский генерал отметил, что альянс будет поддерживать такой уровень присутствия, который находится ниже отметки, при которой оно могло бы угрожать России. Павел также сказал, что действия НАТО не были направлены на то, чтобы создать "какое-либо соперничество для привлечения большего количества сил в регион".

"Я всегда являюсь острожным оптимистом. Я верю, что есть возможность лучших отношений между НАТО и Россией. Но для этого нужно больше желания с российской стороны, которое сможет убедить альянс, что Россия в этом серьезно заинтересована", — подчеркнул Павел.