Гендиректор кемеровского ТЦ обвинила "группу подростков нерусской внешности" в поджоге здания

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" и 100%-ный владелец компании, которая сдавала арендованные в сгоревшем торговом центре площади в субаренду, Надежда Судденок в ходе судебного заседания рассказала о своей версии причин трагедии. По ее словам, речь идет о поджоге здания, в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека.

Как пишет Newsru.com, Правоохранительные органы уже инкриминировали Судденок преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ оказание услуг, повлекшее по неосторожности за собой смерть двух или более лиц"). Вскоре после трагедии женщина была допрошена. Суд санкционировал задержание Судденок на 72 часа. При этом она отказывается признавать свою вину.

В ходе судебного заседания она рассказала о том, что одна из сотрудниц детской комнаты, расположенной в торговом центре "Зимняя вишня", услышала хлопок и, оглянувшись, увидела столп огня. "Аттракцион так не мог запылать. Я считаю, что это был поджог", — подчеркнула Судденок (цитата по Daily Storm).

Она также отметила, что на четвертом этаже ТЦ были замечены "группы подростков нерусской внешности", которые "мешали детям отдыхать". "Это они", — добавила Судденок, говоря о возможных поджигателях ТЦ.

Отметим, что ТАСС приводит другую цитату Судденок из зала суда. "Сотрудник, инструктор детского аттракциона, услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог. В последний месяц мы стали жестко отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, это была большая группировка, мы отбирали у них карты", — цитирует женщину агентство.

Гендиректор ТЦ опровергла сообщения о закрытых во время пожара дверях кинотеатра

В ходе судебного заседания, по итогам которого задержание Судденок было продлено на 72 часа, генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" опровергла информацию о том, что двери в кинотеатре во время пожара были закрыты.

"Мне поставили это в вину, но я еще раз говорю всем: никогда двери в наши кинотеатры не закрывались. Наоборот, нам постоянно поступали жалобы от гостей, мол, заколебали ходить и хлопать дверями… То есть к другим гостям обращения… Но мы не вправе делать замечания гостям, они могут делать все что хотят, поэтому двери кинотеатры не закрывались никогда", — подчеркнула она (цитата по Life).

По ее словам, во время дежурства на объекте она постоянно делала обходы, запускала гостей в кинозалы, раздавала 3D-очки и потому может быть уверена в том, что никто из персонала не мог закрыть двери на ключ во время киносеанса.

Ранее родственники погибших в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" рассказали, что жертв пожара могло быть значительно меньше и большинство детей можно было бы спасти. Однако двери в залах кинотеатров на четвертом этаже ТЦ оказались закрыты снаружи.

Примечательно, что о закрытых дверях в "Зимней вишне" ранее доложил президенту Владимиру Путину председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании в Кемерово.

"Выяснилось, что многие двери, где находилась в основном молодежь, а это четвертый этаж, там, где комнаты игр для молодежи и три кинозала, где в основном молодежь, они были заблокированы, закрыты", — объяснил Бастрыкин

"Почему?" — спросил Путин. "Мы сейчас выясняем, почему это сделано, — ответил глава СК. — Одна из версий — для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса, и никто не зашел и не вышел".

Неизвестный отключил пожарную сигнализацию за 15 минут до пожара

Директор компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", в свою очередь, рассказал журналистам о том, что кто-то отключил систему непосредственно перед пожаром.

"В 15:55 пожарная сигнализация была отключена вручную — примерно за 15 минут до пожара. Кто и зачем это сделал, я не знаю", — отметил он и подчеркнул, что последняя проверка пожарной системы в ТРЦ проходила 20 марта 2018 года (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, после этого никаких заявок о неполадках пожарной системы от сотрудников "Зимней вишни" не поступало.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ).

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже. По официальным данным, жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных — трое детей.

Накануне в регионе был объявлен трехдневный траур с 27 по 29 марта. Поскольку Кремль медлил с объявлением общенационального траура, отдельные регионы самостоятельно объявили его в знак солидарности с Кемеровской областью.

Во многих городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, вечером 27 марта прошли гражданские акции памяти по погибшим в Кемерово. Со вчерашнего дня люди несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области в Москве на Большой Татарской улице.

MK.ru пишет, что главный свидетель по делу о пожаре в Кемерово назвал поджигателя.

Мужчина, работавший в детском центре фотографом-аниматором, утверждает, что видел поджигателя. При этом аниматора и его подопечных спас случай: по сюжету детского квеста у него с собой были противогазы.

Мужчину зовут Евгений, на виде ему не больше тридцати. В сгоревшем клубе он подрабатывал фотографом на детских праздниках.

- В тот день я устраивал детский квест, и по сюжету ребята должны были надевать противогазы, поэтому у меня была с собой сумка с противогазами. Кто же знал, что они мне пригодятся, — рассказывает Евгений. — Когда начался пожар, я надел противогаз и стал выносить детей из горящего помещения. Некоторые их ребят тоже надевали противогазы. В итоге помог выйти 20 ребятам.

- Теперь вы работаете вместе со спасателями?

- Я ходил в сгоревший ТЦ вместе с сотрудниками МЧС, рассказывал, где там что расположено. Пока всех спасал, успел выучить все входы-выходы.

- Почему вы проходите по делу как свидетель?

- Заметьте, как главный свидетель. Потому что я видел, кто устроил поджог. Все я не могу разглашать, но кое-что расскажу.

Поджигателем был парень лет 12. В тот день он уже пытался поджечь аттракцион, но до конца завершить начатое не смог, его остановили. А чуть позже он все-таки довел дело до конца. Причем сам чуть не угорел в дыму. Я его сразу заметил, спас. А потом рассказал обо всем следователям.

Напомним, что на известном видео первых минут пожара в детском центре, сделанном камерой наблюдения, отсутствуют целых четыре минуты записи — они были просто вырезаны источниками. Возможно, именно на этой части ролика запечатлен поджигатель?