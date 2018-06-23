Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья

Резолюция Генассамблеи ООН требует вывода из Приднестровского региона Молдавии военных РФ и вывоза оружия с военного склада времен СССР. Зампостпреда РФ при ООН критикует документ.

Генеральная ассамблея ООН в пятницу, 22 июня, приняла резолюцию "О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Документ поддержали 64 страны, 15 высказались против и еще 83 — воздержались.

В резолюции речь идет о выводе из Приднестровского региона Молдавии оперативной группы российских войск (ОГРВ) и вывозе оружия и боеприпасов со склада бывшей советской 14-й армии. Молдавия считает присутствие этих сил угрозой для поддержания мира и безопасности и указывает на то, что Россия еще в 1999 году на стамбульском саммите взяла на себя обязательства по выводу своих войск, которые так и не выполнила до конца.

Более 1500 военных РФ и 21 тонна боеприпасов

По словам министра иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Тудора Ульяновски, на сегодняшний день в восточных районах страны остаются около 1500-1700 российских военных и около 21 тонны боеприпасов на складах в селе Колбасна.