Генассамблея ООН поддержала Киев своей резолюцией по Крыму

Присутствие российских военных в аннексированном Россией Крыму "противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины", говорится в документе. Генассамблея ООН осуждает "увеличивающееся военное присутствие" РФ "в частях Черного и Азовского морей, в том числе Керченском проливе", а также наложенные Россией "ограничения международного судоходства" в регионе. Кроме того, в документе присутствует осуждение "строительства и открытия" моста через Керченский пролив.

25 ноября российский спецназ захватил в Черном море на подходе к Керченскому проливу два украинских катера и буксир. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее экипажи украинских судов были арестованы. По версии российской стороны, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу.

Киев отрицает обвинения. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.