Генассамблея ООН назвала Россию "оккупирующей державой"

В обновленной резолюции Россию призывают прекратить нарушения прав человека в Крыму. Генассамблея ООН приняла документ большинством голосов.

Генеральная ассамблея ООН во вторник, 19 декабря, приняла резолюцию, в которой осуждается нарушение прав человека и "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" в Крыму. РФ в документе названа "оккупирующей державой". В резолюции Генассамблея осудила "временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя", и заявила о "непризнании ее аннексии", сообщает ТАСС.

В документе также содержится призыв к России "принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма", в том числе "произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения", а также "отменить все дискриминационное законодательство".





Текст резолюции предложила Украина в соавторстве с 30 странами. За принятие документа проголосовали 70 государств, против — 26, в том числе Россия, Белоруссия, Армения, Венесуэла, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба и Сербия. Еще 76 стран воздержались.

"Обновленная резолюция имеет целью консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова. В частности, в ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно запрета меджлиса крымскотатарского народа, а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках", — рассказывал ранее спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН уже принимала аналогичную резолюцию о положении в области прав человека в Крыму и Севастополе. В документе осуждались "ущемления прав человека и дискриминационные меры" со стороны "российских оккупационных властей" на аннексированном полуострове.