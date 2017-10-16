Гей из Омска впервые публично рассказал о пытках в чеченской "секретной тюрьме"

Житель Омска Максим Лапунов, который переехал жить в Грозный два года назад, подал в Следственный комитет РФ заявление о преследованиях геев в Чечне. После этого молодой человек в ходе пресс-конференции публично рассказал о том, как его пытали и заставляли записать видео, на котором ему пришлось признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Прямая трансляция пресс-конференции была размещена на сайте "Новой газеты".

В начале апреля издание сообщило об убийствах и массовых задержаниях гомосексуалов в Чечне, а позже обнародовало свидетельства людей, которые, как утверждается, содержались в секретной тюрьме для геев в чеченском городе Аргун. По данным газеты, их подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения, вынуждая раскрыть информацию о других известных им представителях ЛГБТ-сообщества.

По словам Лапунова, в Чечню он приехал два года назад к своим друзьям и решил остаться. В республике он зарабатывал тем, что фотографировал различные мероприятия, а также торговал игрушками и воздушными шарами.

16 марта 2017 года молодого человека задержали, когда он работал возле ТЦ "Гранд парк" в центре Грозного. "Около 21:00 ко мне подошел незнакомый чеченец и обратился ко мне, как будто я был его знакомым. Он взял меня под руку и повел к дороге, потом к нему присоединился еще один чеченец. И они вдвоем потащили меня к припаркованной машине. Я потребовал объяснить, что происходит, однако они сказали, что я все узнаю в отделе полиции", — вспоминает Лапунов.

Спустя десять минут после того, как люди в штатском задержали молодого человека, его привезли к металлическим воротам бордового цвета с надписью "МВД". "Из КПП у ворот вышел вооруженный охранник с автоматом, водитель нашей машины показал ему удостоверение, и мы подъехали к главному входу в четырех- или пятиэтажное здание", — продолжил молодой человек.

По его словам, в кабинете один из сотрудников правоохранительных органов изучал изъятый у Лапунова телефон. "Он читал мою переписку в мессенджерах и соцсетях. Также он воспроизводил голосовые сообщения из мессенджеров Viber и WhatsApp. Он спросил у меня, знаю ли я, за что меня сюда привезли. Я ответил, что не знаю. Он сказал: "Подумай хорошо!" — вспоминает Лапунов.

"Тогда "главный" стал спрашивать, есть ли у меня девушка. Я ответил, что нет. Тогда он спросил, есть ли у меня "девуш-ек", то есть, как я понял, "девушка" в мужском роде. Я ответил, что нет. Он спросил, есть ли у меня парень. Я также ответил, что нет. Тогда он стал зачитывать мне фрагменты из переписок с моими знакомыми (не чеченцами), которые он увидел в моем телефоне. Из сообщений было ясно, что я гей", — отметил молодой человек.

После этого сотрудник правоохранительных органов обвинил задержанного в том, что тот приехал в Чечню, чтобы "соблазнять чеченских мальчиков", и потребовал, чтобы Лапунов сообщил ему, с кем именно из геев на территории чеченского региона он имел интимную связь.

"Я ответил ему, что никого не знаю, а переписку, которую он прочитал, вел с друзьями из других регионов России. Этот "главный" пригрозил, что приведет мужчину, который подтвердит, что у меня с ним была половая связь. В конце концов он сказал: "Лучше сам расскажи, иначе мы будем тебя пытать и ты все равно расскажешь". Я все отрицал. Тогда он приказал, чтобы меня допросили и выбили из меня все, что я знаю", — рассказал Лапунов.

Вскоре после того, как его ответили в другой кабинет, молодому человеку вновь посоветовали "сотрудничать" с правоохранительными органами и "рассказывать все, что знаешь", потому что только в этом случае его обещали "не трогать" и отпустить на свободу.

Когда один из сотрудников полиции открыл список телефонных контактов Лапунова и начал их перелистывать, молодой человек был вынужден рассказать, с кем и сколько раз виделся, а с кем — просто переписывался.

"Однако его интересовало, с кем именно я имел половую связь. Меня заставили выдать одного человека. Он жил в Грозном. Сотрудник по имени Магомед набрал номер его телефона, включил громкую связь и приказал мне: "Тихо, аккуратно, без эмоций попроси его, чтобы он тебя встретил", — пояснил Лапунов.

По его наводке был задержан его знакомый — местный житель по имени Алихан, который также является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого обоих молодых людей отвели в подвал.

"Меня поставили так, чтобы я видел происходящее в камере напротив, куда поместили моего знакомого. Сотрудники начали избивать его полипропиленовыми палками и громко кричать на него по-чеченски. Его избивали долго, в какой-то момент я отвернулся, потому что не хотел этого видеть. Он сильно кричал. Когда избиение прекратилось и Алихана увели, Магомед вошел в мою камеру и сказал мне: "Смотри, от чего я тебя избавил. Вот что у нас делают с пидорами. Но тебя так бить не будут, потому что ты русский", — продолжил Лапунов.

С его слов, в подвале он также встретил еще одного задержанного "русского парня" по имени Андрей, работавшего массажистом в Грозном. Его также задержали из-за того, что он — гей. Вместе с Андреем, по воспоминаниям Лапунова, в камере находилось "приблизительно 10 человек разного возраста".

"В какой-то из дней я слышал, что привезли одного русского, как впоследствии я понял, он был военным. Его начали бить, но когда узнали, что он военный, прекратили бить и выпустили. Также я слышал, как били какого-то человека, и могу предположить, что его пытали электрическим током. Я видел, как принесли полевой телефон, и слышал, как он кричал. Он кричал очень сильно", — добавил Лапунов.

Молодого человека отпустили на свободу 28 марта, спустя 12 дней после задержания. Однако перед этим сотрудники правоохранительных органов заставили его взять в руки пистолет, чтобы на нем остались его отпечатки пальцев, и "подписать какие-то бланки".

Кроме того, Лапунову пришлось на видео прочитать текст, который был уже набран на этих бланках. "В тексте говорилось, откуда я приехал, где жил, с кем общался и имел гомосексуальный контакт. Затем меня отправили к дознавателю Сергею, которому я дал аналогичные показания под протокол. Основанием моего задержания дознаватель Сергей указал тот факт, что я гей", — объяснил молодой человек.

"Как я понял, меня отпустили только потому, что было много свидетелей моего задержания, а мои родственники сразу объявили меня в розыск, и по факту моего исчезновения в Пермском крае, откуда я родом, было возбуждено уголовное дело", — продолжил Лапунов.

Спустя почти два месяца, 8 мая, в его село приехали две машины с людьми кавказской национальности. "Мы сумели спрятаться, а когда вернулись домой, увидели, что в доме были посторонние люди и они что-то искали. В это же время мне позвонили из Грозного и сказали, что один из задержанных русских парней был выпущен, уехал домой и там был убит. Я понял, что мне грозит опасность, и обратился за помощью на горячую линию "Российской ЛГБТ-сети", — резюмировал Лапунов.

Правозащитники обвинили СК в укрывательстве тяжких преступлений в Чечне

Председатель Комитета по предотвращению пыток, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин, в свою очередь, рассказал о том, как правозащитники помогают Лапунову добиться справедливости.

По словам Каляпина, 29 августа правозащитники обратились к омбудсмену Татьяне Москальковой и привезли к ней заявителя, чтобы он рассказал ей свою историю. Она пообещала свое содействие в передаче заявления председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

"Но уже вскоре стало понятно, что возможности Москальковой сильно ограниченны. С момента нашей встречи прошло три недели, но ей, по-видимому, так и не удалось встретиться с Бастрыкиным. В результате она передала это заявление в ГСУ Северо-Кавказского федерального округа", — пояснил Каляпин.

22 сентября с правозащитниками связался следователь 1-го отдела ГСУ СКФО майор Александр Кожев. 28 сентября активисты вместе с Лапуновым приехали в Ессентуки. На следующий день состоялось знакомство со следователем. В этот день молодой человек подал следователю несколько ходатайств. Все эти ходатайства следователь или немотивированно отклонил, или до сих пор не рассмотрел, подчеркивает Каляпин.

"Мы сразу ходатайствовали о вынесении следователем постановления об обеспечении заявителя мерами госзащиты. Мы не просили ничего экстраординарного. Государством предусмотрены механизмы такой защиты, и мы просили применить их к нашему заявителю. Мы также апеллировали к публичным обещаниям Москальковой обеспечить государственную защиту именно жертвам этого преступления. Но в ответ мы слышали от следователя одно и то же: "вопрос решается наверху", "вопрос находится на согласовании". На данный момент вопрос о госзащите до сих пор не решен, в связи с чем нами было принято решение о срочной эвакуации заявителя из Северо-Кавказского региона", — продолжил он.

Каляпин не стал комментировать роль председателя СКР Бастрыкина в этой резонансной истории. Однако при этом он обвинил главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу во главе с генералом Олегом Васильевым в том, что следователи сделали все, чтобы сорвать работу по проверке показаний Лапунова.

"Причем сделано это демонстративно, с грубейшими и многочисленными нарушениями закона. Для этого вывода у меня есть все основания, факты и документы. И это, к сожалению, яркий пример того явления, о котором Комитет против пыток доказательно говорит все годы своей работы в Чечне. Следственный комитет России занимается в Чеченской Республике укрывательством тяжких преступлений", — подчеркнул Каляпин.

Весной этого года "Новая газета" со ссылкой на одного из свидетелей травли геев в Чечне, которая, по информации издания, началась во второй половине февраля, писала о том, что задержания начались после того, как о геях в республике узнал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

После газетных публикаций в Чечне неоднократно и на всех уровнях — от местных правозащитников до руководства — опровергали сам факт существования в республике геев. Уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев называл эти сообщения "грязными провокациями", поскольку "невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может".

В апреле президент РФ Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой чеченский лидер пожаловался на "провокационные статьи" в российских СМИ о массовых задержаниях геев в Чечне, а Союз журналистов Чечни в июле обвинил независимые от Кадырова СМИ в "болезненном пристрастии к выявлению мнимых преступлений".

В начале сентября Москалькова сообщила, что вышла на видеосвязь с родственниками геев из Чечни, о преследовании и пытках которых в связи с их ориентацией писала "Новая газета". При этом еще в конце июня она говорила, что ни одной жалобы не получала.