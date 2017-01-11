По мере того как подходит к концу президентский срок Барака Обамы, начинается работа по систематизации и подготовке к передаче в архив документов, относящихся к периоду правления его администрации.

Автоколонны, загруженные коробками с внутренней корреспонденцией Белого дома, рукописями, графиками и многими другими документами начали выезжать из Вашингтона еще в конце октября. Чтобы вывезти все содержимое того, что иногда называют президентским ”чердаком”, необходимо 24 автоколонны. При этом, далеко не все можно перевозить в грузовиках.

Машины направляются в штат Иллинойс. Здесь расположена временная штаб-квартира президентской библиотеки Обамы, постоянная же откроется в Чикаго в 2021 году, пишет Share America. Это будет 14-я по счету библиотека президентов США. Все они находятся в ведении Национального управления архивов и документации, и в них хранятся самые разнообразные документы и экспонаты, от записей телефонных сообщений до подарков глав государств и других лиц.

В Иллинойсе коробки с документами останутся запечатанными до полудня 20 января, дня инаугурации нового президента.

”С юридической точки зрения все эти документы становятся собственностью Национального управления архивов после инаугурации”, — рассказывает старший архивариус Библиотеки Обамы Брук Клемент. Процесс обработки документов может длиться несколько лет.

Обязательное хранение документов президентской администрации способствует прозрачности ее деятельности. Эти документы содержат детальное описание того, как руководитель страны и сотрудники Белого дома принимали решения, определявшие политику Соединенных Штатов.

”Если вы работаете в Белом доме, вы должны быть готовы к тому, что у общественности должен быть доступ ко всему, что вы делаете”, — объясняет Том Патнэм, исполняющий обязанности директора Отдела президентских библиотек Национального управления архивов.

Когда-то считалось, что документы президента принадлежат лично ему, и он может передавать их кому угодно. После принятия в 1978 году Закона о президентской документации они стали общественным достоянием. Тогда же для управления библиотеками создана специальная структура.

Все подарки президенту Обаме, например, множество баскетбольных мячей с автографами, которые он получил за эти годы, также будут хранится в его президентской библиотеке.

В президентских библиотеках много необычных вещей. В библиотеке Джеральда Форда хранится полный текст Декларации независимости, написанный изготовленными из макарон буквами. В библиотеке Джона Кеннеди есть изготовленное из кокосового ореха пресс-папье. На нем во время Второй мировой войны будущий президент, тогда лейтенант ВМС США, собственноручно вырезал сигнал бедствия.

Подарки, которые в конечном итоге оказываются в библиотеках, помогают продемонстрировать разницу между статусом президентов и первых леди и статусом частных лиц. ”Если первая леди получает в подарок ювелирное изделие, принадлежит ли оно ей? — приводит пример Патнэм. — Как правило, ответ на этот вопрос — нет; она может носить украшение, пока она является первой леди, но затем подарок займет свое место в президентской библиотеке”.

Кроме обычной документации, уходящая администрация произвела огромное количество цифровых материалов и записей в социальных медиа. Количество документов с каждой последующей президентской администрации растет, и их оцифровка помогает сохранить больше данных и сэкономить бумагу. Сотни тысяч писем электронной почты, фотографий и постингов в социальных медиа, миллионы часов видео которые станут частью библиотеки Обамы. В общей сложности это около 200 терабайт данных, достаточное количество, чтобы заполнить 30 тысяч DVD-дисков.