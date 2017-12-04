Газета: в Латвии предложили признать российские СМИ иностранными агентами

Член правления Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймонд Лейниекс-Пуке призвал закрепить за российскими телеканалами, которые вещают на территории Латвии, статус иностранных агентов. Об этом пишет газета ”Известия”.

Он зарегистрировал петицию, в которой призывается принять соответствующий закон.

Сообщается, что латвийские националисты отправили письмо со своим предложением в парламент Латвии.

Также они попросили министерство экономики страны повысить цены на вещание на русском языке.

”Мы уже отправили письмо с нашим предложением в сейм. Однако если нам удастся собрать необходимое количество подписей, латвийский парламент будет обязан заняться этим вопросом”, — рассказал Лейниекс-Пуке.

По его словам, в партии считают, что российские телеканалы ”напрямую связаны с Кремлем и пытаются подорвать единство Евросоюза и НАТО”.

Ранее сообщалось, что конгресс США лишил телеканал RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.