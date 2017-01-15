Швейцарские прокуроры допросили Гульнару Каримову по делу о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг. Ее подозревают в отмывании многомиллионных сумм.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была допрошена швейцарскими прокурорами по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщила на своем сайте американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката, присутствовавшего при процедуре.

По информации издания, во время проведения процессуальных действий подозреваемая находилась под домашним арестом в Ташкенте. Каримова, занимавшаяся дизайном ювелирных изделий и сценической деятельностью, исчезла из поля зрения СМИ после задержания в феврале 2014 года, уточняет газета.

Дочь Ислама Каримова проходит по делу о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг. Следствие полагает, что 800 млн швейцарских франков (около 745 млн евро), арестованных на счетах обвиняемой в Швейцарии, были получены ей незаконным путем.