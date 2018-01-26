Газета: США расширили санкции против России из-за Украины

Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

В частности, в санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.

Также санкции были введены в отношении ряда дочерних структур ”Сургутнефтегаза”, ПАО ”Силовые машины” и ”Технопромэкспорта”.

Всего в санкционный список были включены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.

Ранее Минфин России сообщил, что банковский сектор готов к возможным санкциям.