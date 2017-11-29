Газета: Латвия планирует запустить ракету в космос в 2018 году

Специалисты латвийского научного центра ZINOO планируют в 2018 году к 100-летию независимости Латвии отправить в космос первую ракету, заявил инженер, конструктор ракет Андрей Пукитис, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время ученые запускают маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки.

”Мы первые, кто вообще делает такого вида ракеты. Мы единственные сертифицированные специалисты в регионе Балтии, которым разрешено изготавливать высокомощные ракеты”, — рассказал Пукитис.

Планируется, что следующая ракета во время испытаний полетит вверх на 50 километров, а следующая 00 на 100 километров.

”Надо сделать обтекаемую ракету, аэрономически правильную, чтобы аппарат мог вернуться и мы его отыскали. Большая часть работы уже сделана”, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Белоруссия договорились вместе исследовать космос.