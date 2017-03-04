Газета: Кремль заявил о готовности продолжать борьбу с ИГ без помощи США

Россия будет продолжать борьбу с террористической организацией ”Исламское государство” (ИГ, запрещена в России) вне зависимости от того, будет подписана сделка с США по этому вопросу или нет. Об этом в субботу, 4 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

”Москва и так продолжает [борьбу]”, — ответил он на вопрос о том, готова ли Россия продолжать без союзников.

Ранее в тот же день агентство Assosiated Press со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы отложить сделку с Россией по совместной борьбе с ИГ. По словам собеседников AP, сомнения главы государства связаны как с ”недавними провокациями Москвы”, так и с растущим влиянием высокопоставленных сотрудников администрации, не настроенных на сотрудничество с РФ.

Также решение отложить сделку могло возникнуть на фоне обвинений генпрокурора США Джеффа Сешнса в тайных встречах с представителями Москвы.