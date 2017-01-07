Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий считает, что в 2017 году будет найден компромисс по конфликту в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

”Любая война заканчивается миром, поэтому я считаю, что 2017 год все-таки поставит точку в этих разногласиях, мы найдем то понимание, то соприкосновение, которое позволит решить все наши вопросы, я надеюсь, без пролития крови”, — сказал Плотницкий журналистам на рождественских мероприятиях в Луганске.

Он отметил, что предпосылки к мирному урегулированию конфликта уже наблюдаются. По его словам, в последнее время на Украине ”сколько проходит так называемых флешмобов, поют русские песни, стихи читают”.

”А то руководство, которое сейчас нагнетает обстановку, я не думаю, что оно сможет очень долго продержаться у власти. Нельзя обманывать народ постоянно. Можно, но это ненадолго, и я думаю, это время истекло”, — заявил глава ЛНР.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что намерена провести встречу с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве.