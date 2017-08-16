Газета: далай-лама мечтает о переезде штаб-квартиры НАТО в Москву

Далай-лама XIV в интервью изданию ”Коммерсантъ” заявил, что мечтает о том, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву.

По его мнению, это позволит сблизиться России и США.

”Я смотрю на Америку и слышу очень много критики в адрес Белого дома. Многие из тех, кто поддерживал Дональда Трампа, сейчас выступают против него. Я смотрю на Россию и вижу выступления против коррупции и так далее. Думаю, в сталинские времена это было невозможно. Не так быстро, как вам бы хотелось, но перемены происходят”, — сказал он.

Также далай-лама добавил, что он верит в большое будущее России. По его словам, Россия на самом деле может стать настоящим мостом между Востоком и Западом.

”Знаете, моя мечта — чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. В русском менталитете НАТО — символ враждебной силы. Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе! Боюсь, правда, что после такого предложения меня теперь и в Америку не пустят!” — заявил духовный лидер тибетского народа.

Помимо этого он затронул тему выхода Великобритании из Европейского союза, отметив, что многим британцам это не нравится.