Газета: брат манчестерского террориста планировал нападение на немецкого дипломата

Младший брат террориста Салмана Абеди, совершившего взрыв на стадионе "Манчестер Арена", был членом джихадистской группировки и планировал нападение на спецпосланника ООН в Ливии, немецкого дипломата Мартина Коблера (Martin Kobler). Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Ливийские спецслужбы предотвратили атаку на автоколонну ООН

По данным издания, атаку на автоколонну, в которой находился представитель Генерального секретаря и глава Миссии ООН по поддержке в Ливии Мартин Коблер, планировалось совершить в ходе его визита в столицу Ливии Триполи в начале 2017 года. Информация о готовящемся нападении стала известна ливийским спецслужбам, и визит Коблера в Ливию был экстренно отменен.

Как указывает далее The Telegraph, ливийская разведка на протяжении нескольких месяцев контролировала группировку, в состав которой входил 20-летний Хашим Абеди, и выяснили, что он является "важным игроком" в организации. Спецслужбам также стало известно, что джихадисты находились на последней стадии изготовления взрывного устройства, предназначавшегося для атаки на автоколонну Мартина Коблера.

Хашим Абеди знал обо всех деталях подготовки теракта в Манчестере

В расследовании деятельности братьев Абеди участвует британская спецслужба МИ-6. Она выясняет степень распространения в Великобритании джихадистской группировки, членом которой был Хашим Абеди. Сам брат манчестерского террориста был задержан вместе со своим отцом в Триполи. В настоящее время он находится под стражей.

Как пишет The Telegraph, Хашим признал, что он и его брат были членами террористической группировки "Исламское государство" и ему было известно обо всех деталях готовящегося нападения в Манчестере. По словам Хашима, он говорил по телефону с братом за 15 минут до взрыва на стадионе "Манчестер Арена". При этом, как отмечается в материале The Telegraph, неизвестно, в каких условиях было получено признание младшего из братьев Абеди.

Взрыв на концерте Арианы Гранде на стадионе "Манчестер Арена" произошел вечером в понедельник, 22 мая. В результате погибли 22 человека, около 60 зрителей получили ранения.