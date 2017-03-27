Гарри Каспаров: Кремль застигнут врасплох, Навальный становится лидером оппозиции

Российский оппозиционер, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров утверждает, что нынешние протесты в России сильно отличаются от предыдущих массовых акций. По его мнению, Кремль был застигнут врасплох масштабом выступлений, а Алексей Навальный сумел канализировать недовольство положением вещей в первую очередь среди молодежи.

"События не произошли, они происходят, поэтому мы сейчас наблюдаем за развитием какого-то сценария. Причем впервые за много лет сценарий пишут не в Кремле. Совершенно очевидно, что Кремль вчера был тоже застигнут врасплох таким масштабом выступлений", — сказал он в интервью ru.delfi.lt.

По его мнению, нынешние выступления не явились реакцией на какие-то действия властей, как это было в 2011 и 2012 годах.

"Если мы возьмем массовые протесты 2011-2012 гг., то это было реакцией, протестом среднего класса, в первую очередь в крупных городах, особенно в Москве, против возвращения Путина и чудовищной фальсификации парламентских выборов в декабре 2011 года. Был конкретный повод. Первые акции в декабре был жестко разогнаны, потом спонтанно начались выступления в других местах и после уже большие митинги на Болотной, проспекте Сахарова. Кульминацией событий стало то, когда власть организовала контрмитинги и последующий разгон Болотной, когда путинский режим взял курс на силовое подавление любой протестной активности. Но опять-таки все эти события были вызваны действиями власти".

Каспаров полагает, что "уникальность нынешних событий в том, что никаких новых действий власть не предпринимала". "То, что воруют все знают, ничего нового Навальный в своем фильме не сообщил, но реакция, как мне кажется, оказалась совершенно необычной. Кроме того, все это было связано с одним конкретным человеком. Можно говорить, что в России четко зафиксирована позиция Навального, как лидера оппозиции, человека, способного выводить людей на улицы против власти без какого-то конкретного действия со стороны власти", — утверждал он интервью Delfi.

"Навальный сумел канализировать даже не столько протест, сколько недовольство в первую очередь среди молодежи. То, что основу протестующих составляла молодежь, даже тинейджеры, которые родились при Путине, указывает на качественное изменение всей протестной ситуации. Более того, важно, что это не только Москва и Петербург. Практически все крупные города вчера стали частью массового протестного движения. Мы можем говорить, что от Владивостока до Петербурга выходили люди, объединенные идеей неприятия существующей власти", — добавил Каспаров.

Оппозиция — это Навальный

Протесты, охватившие десятки городов России, показали, по мнению собеседника Delfi, что сформировалась новая политическая реальность, в которой Навальный становится лидером оппозиции: "Весь этот протест был инициирован, подготовлен и вдохновлен Навальным и его командой. Мы имеем новую политическую реальность, когда Навальный становится не просто символом оппозиции, а ее реальным лидером. И власть должна сейчас принимать решения, как эту проблему решать".

Каспаров считает, что власть в сложившейся ситуации выбирает жесткий вариант реакции. "Вчера ночью был разгромлен Фонд борьбы с коррупцией, все было конфисковано, большинство членов команды Навального арестованы. И я думаю, что власть пойдет по пути тотального разгрома команды Навального, считая, что все зло идет от них. Это просто переводит ситуацию противостояния Кремля и общества в иную плоскость. Заканчивается история псевдооппозиционных партий", — уверен он.

По словам шахматиста и политика, важно, что в обществе присутствует протестный потенциал, поэтому "все мифы о безоговорочной поддержке Путина рушатся", а телевизионная пропаганда становится неэффективной.

"Что мы видим? Опорой власти является ОМОН, Национальная гвардия, которая использует грубую силу. Никаких других аргументов не остается, плюс пропаганда на телевидении. Но здесь тоже есть интересный момент. Аудитория Навального, тот протестный потенциал вряд ли может быть нейтрализован телевидением. Почти два миллиона последователей Навального в "Твиттере" не подвержены влиянию телевизионной пропаганды. Эта связь минимальна. На самом деле мы имеем не просто нового лидера оппозиции, а именно использование технологий, которые позволяют в 21-м веке мобилизовывать людей", — считает проживающий за границей России оппозиционер.

"Магия чисел"

По его словам, даже если не поддаваться "магии чисел" (100 лет назад произошла Октябрьская революция), то ситуация крайне напоминает то время. "В 2014 году путинская Россия начала войну — это война в Украине, Сирии, гибридная война со всем свободным миром. В принципе мы входим в третий год войны и очень трудно не проводить параллели с тем, что было раньше. На самом деле, недовольство режимом пронизывает разные слои общества.

Много говорили о том, что Навальный имел покровителей в разных структурах власти. Но это уже не имеет никакого значения. Какие бы там договоренности не существовали (были они или не были), на сегодняшний день это уже вопрос истории.

Принципиальным является вопрос о том, что Навальный резко изменил повестку как интуитивный политик большого масштаба. Он почувствовал, что момент наступил. Это огромный риск, причем лично для него. Он рискует всем. Это осознанное решение, связанное с беспрецедентным риском и это переводит конфронтацию на качественно новый уровень, потому что и сам Навальный, и его окружение понимают, что имеют дело с режимом, который беспощаден к врагам Рейха. Особенно, к "предателям", — утверждал он.

При этом Г.Каспаров считает, что В.Путин не сможет пожертвовать Дмитрием Медведевым, который был объектом протестов: "Не представляю. Все, что мы знаем про Путина, это его абсолютная неготовность идти на компромиссы, уступки. Он воспринимает любую уступку или компромисс, как слабость. Сегодня он сдает Медведева, завтра придут за ним".

Напомним, что вчера в России прошли массовые протесты во многих городах страны. В Москве и Петербурге, а также в других городах прошли массовые задержания участников акций протеста против коррупции, на которые призывал выйти Алексей Навальный.