ГАЛЕРЕЯ: В Москве прошел митинг по случаю пятилетней годовщины событий на Болотной площади

В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг в день годовщины акции 6 мая 2012 года, после которой были задержаны и приговорены десятки участников шествия. Перед нынешней акцией полиция по указанию человека в штатском сорвала со сцены задник с надписями про Путина и Кадырова.

В ГУ МВД РФ по Москве агентству ТАСС сообщили, что на митинг пришли около 1000 человек, акция прошла без инцидентов.

Как передает " Дождь ", на заднике было написано "Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова". "Полицейский наряд залез, в секунду все содрали — задник, баннер, который висел спереди на самой сцене. Там было написано "Болотное дело — позор России ", — сообщил один из организаторов Александр Рыклин.

Акция 6 мая согласована. Она посвящена пятилетней годовщине событий на Болотной площади. В рамках акции будет организовано шествие от проспекта Академика Сахарова на участке от улицы Садовая-Спасская до Бульварного кольца. Предполагаемое количество участников — до 10 тысяч человек.