ГАЛЕРЕЯ: В Москве прошел митинг по случаю пятилетней годовщины событий на Болотной площади

В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг в день годовщины акции 6 мая 2012 года, после которой были задержаны и приговорены десятки участников шествия. Перед нынешней акцией полиция по указанию человека в штатском сорвала со сцены задник с надписями про Путина и Кадырова.
В ГУ МВД РФ по Москве агентству ТАСС сообщили, что на митинг пришли около 1000 человек, акция прошла без инцидентов.
Как передает "Дождь", на заднике было написано "Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова". "Полицейский наряд залез, в секунду все содрали — задник, баннер, который висел спереди на самой сцене. Там было написано "Болотное дело — позор России", — сообщил один из организаторов Александр Рыклин.
Акция 6 мая согласована. Она посвящена пятилетней годовщине событий на Болотной площади. В рамках акции будет организовано шествие от проспекта Академика Сахарова на участке от улицы Садовая-Спасская до Бульварного кольца. Предполагаемое количество участников — до 10 тысяч человек.