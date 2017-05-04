ФСИН РФ велела Навальному ”и не думать” о выезде за границу

Уголовно-исполнительная инспекция ФСИН запретила выезжать за границу оппозиционеру Алексею Навальному, которому 4 мая вручили загранпаспорт. Как пишет Meduza, этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается @navalny, и требовала, чтоб он не смел и думать выехать зарубеж! — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) May 4, 2017





Очень настоятельно просила передать, что осуждённым выезжать заграницу законом запрещено! — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) May 4, 2017





Алексею Навальному, осужденному условно по двум уголовным делам, в течение пяти лет не выдавали загранпаспорт. 4 мая он сообщил, что ему позвонили из ФМС и велели прийти и забрать документ.

Навальный говорил о необходимости выехать за границу для лечения глаза, пострадавшего в результате нападения 27 апреля — ему плеснули в лицо зеленкой, предположительно смешанной с другими химикатами.

После получения загранпаспорта политик рассказал, что ему ”может маячить пересадка роговицы”, и что теперь он сможет поехать на обследование в одну из заграничных клиник.