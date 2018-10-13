ФСИН провела 2101 проверку колоний после сообщений о пытках. И нашла 168 нарушений — почти все они технического характера



В результате проверок было выявлено 168 нарушений: в 104 случаях при этом не велась видеозапись, 61 раз информация об инцидентах не была направлена в прокуратуру. В трех случаях, выяснила ФСИН, был нарушен сам порядок применения силы и спецсредств.

Проверка была начата после публикации видео, на котором сотрудники колонии ИК-1 в Ярославской области избивают заключенного Евгения Макарова.