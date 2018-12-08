08.12.2018, 17:00

ФСБ: житель Донецка обвинил задержанного в Черном море сотрудника СБУ в пытках

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rus.delfi.ee
EST
UKRAINE-ARREST/ATTACKS
фото иллюстративноеFoto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Житель Донецка сообщил ФСБ, что один из сотрудников СБУ, задержанных в ходе инцидента в Черном море, пытал его. Об этом заявил начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов в ходе брифинга 8 декабря.

По словам Шишова, житель Донецка обвинил сотрудника украинских спецслужб в пытках в Бердянске после задержания. Когда именно это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Имена сотрудника СБУ и жителя Донецка Шишов не назвал, передает Медуза.

”Правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы”, — заявил он.

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