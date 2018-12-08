ФСБ: житель Донецка обвинил задержанного в Черном море сотрудника СБУ в пытках

По словам Шишова, житель Донецка обвинил сотрудника украинских спецслужб в пытках в Бердянске после задержания. Когда именно это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Имена сотрудника СБУ и жителя Донецка Шишов не назвал, передает Медуза.

”Правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы”, — заявил он.