ФСБ заявила о задержании в Москве членов ИГ, готовивших теракты

В Москве задержаны четверо сторонников "Исламского государства" (ИГ), готовивших теракты, заявляет ФСБ. При обыске у них нашли готовое к применению взрывное устройство, утверждает спецслужба. Ранее СМИ сообщали об эвакуации дома в столичном районе Ново-Переделкино из-за преполагаемой бомбы.

"ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы", — говорится в соообщении центра общественных связей ФСБ.

При обысках, как заявляет спецслужба, были обнаружены "лаборатория по производству взрывчатых веществ", а также "готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами", автоматы, гранаты и видеозаписи "экстремистской и террористической направленности".

После теракта задержанные планировали уехать в Сирию и примкнуть к силам запрещенного в России "Исламского государства", уточняет ФСБ.

Ранее в четверг СМИ сообщали о том, что в доме на Новопеределкинской улице в Москве нашли самодельное взрывное устройство.

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Ново-Переделкино были эвакуированы жители одного из многоэтажных домов.

Издание Life писало, что на место прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов.

Представитель московской полиции сообщал тогда Русской службе Би-би-си, что "там другое ведомство работает" и советовал связаться с ФСБ.

Позже агентство Интерфакс, ссылаясь на "осведомленный источник", сообщило, что сотрудники спецслужб нашли в квартире дома на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе литературу запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

В квартире, по его данным, жили мигранты из Центральной Азии. Предполагаемую бомбу собеседник описывал тогда как предмет, конструктивно схожий с взрывным устройством, и уточнял, что этот предмет отправлен на экспертизу.

ФСБ регулярно отчитывается о задержании в России предполагаемых сторонников "Исламского государства".

В спецслужба докладывала о задержании сторонников ИГ в Башкирии и Магаданской области, а в Твери задержали пятерых человек, по версии ФСБ, финансирующих деятельность террористической организации. В апреле ФСБ сообщала о двух сторонниках ИГ, обнаруженных на Сахалине.

3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. По подозрению в причастности к теракту в Москве и Петербурге были арестованы 11 человек.

19 апреля ФСБ объявила о ликвидации подозреваемых в подготовке терактов на территории России во Владимирской области. Они были убиты "в результате боестолкновения при попытке задержания", сообщал центр общественных связей спецслужбы.